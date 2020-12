Cambiamento climatico, Joe Biden nomina il suo team per clima ed energia: «Non c’è tempo da perdere»

Gli ambientalisti: Biden ha presentato un A-Team di campioni del clima e dell'ambiente

[21 Dicembre 2020]

Il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha presentato il suo team per il clima e l’energia, dicendo che attuerà un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico. E promettendo di fare della questione climatica una priorità assoluta e, con un’inversione a U di rotta rispetto a Donald Trump, ha sottolineato che «Non c’è tempo da perdere».

Se confermato dopo le audizioni in Senato, il team di Biden per l’ambiente e il clima comprenderà Michael Regan il primo uomo di colore a dirigere l’Environmental protection agency (Epa) e Deb Haaland la prima segretario di governo Usa nativa americana al quale sarà affidato il Dipartimento degli interni, che si occupa anche di aree protette e terre pubbliche.

Biden ha ricordato che «Siam in crisi, Proprio come dobbiamo essere una nazione unita per rispondere al Covid-19, dobbiamo dare una risposta unitaria al cambiamento climatico» e si è impegnato nuovamente a rompere con la politica negazionista climatica di Trump e a far rientrare gli Usa nell’Accordo di Parigi immediatamente dopo aver gu iurato come Presidente e a ridare agli Stati Uniti la leadership mondiale nella lotta al cambiamento climatico.

Biden ha descritto le personalità che ha scelto per il suo nuovo team per il clima e l’energia come «Brillanti, qualificate, testate e capaci di superare gli ostacoli.

Un giudizio condiviso dalle associazioni ambientaliste. Il Natural Resources Defense Council (NRDC) lo ha definito «Un A-Team ambientale destinato a compiere progressi storici nella lotta ai cambiamenti climatici e nella protezione della salute pubblica».

Secondo Alejandro Pérez, senior vice president for government affairs and policy del Wwf Usa, «Le crisi del cambiamento climatico e la perdita della natura si intrecciano e rappresentano una chiara minaccia non solo per il nostro pianeta ma anche per la nostra salute, le comunità e la sicurezza nazionale. Per far fronte a questo, la politica sul clima deve essere integrata in tutte le entità del governo federale. La nomina di questi leader esperti, tra cui il rappresentante Deb Haaland come primo segretario di gabinetto dei nativi americani, invia un altro segnale forte che il presidente eletto Biden e la sua amministrazione affronteranno queste sfide con la serietà e l’urgenza richieste. Queste nomination – che rappresentano una voce affidabile e inclusiva sulle questioni ambientali e che hanno prestazioni eccezionali nel servizio pubblico di protezione delle persone e della natura – confermano che il cambiamento climatico e la conservazione saranno al centro. all’ordine del giorno dell’amministrazione Biden. Al Wwf lavoriamo ogni giorno per preservare la natura, sviluppare soluzioni alla minaccia del cambiamento climatico e ridurre le maggiori sfide alla diversità della vita sulla Terra, e accogliamo con favore l’opportunità di lavorare con la nuova Amministrazione».

Per Mitch Bernard, direttore esecutivo dell’NRDC, «Si tratta di un team di prim’ordine che partirà di corsa, agendo per affrontare la crisi climatica, rafforzare le protezioni per la salute pubblica e salvaguardare le nostre risorse naturali e la fauna selvatica. Si batteranno per la giustizia ambientale e proteggeranno le comunità che soffrono in modo sproporzionato a causa di aria sporca, acque inquinate e rischi e danni causati dai combustibili fossili. Non vediamo l’ora di lavorare con questi professionisti esperti e l’intero team Biden per creare un futuro più pulito, più sano e più prospero per tutti».

Ecco i giudizi di Bernard sulle nomine proposte da Biden

Michael Regan (EPA): Michael Regan è un visionario che ascolta le persone, mette al primo posto la loro salute e il loro benessere e si concentra sulla giustizia ambientale. E’ una scelta stellare per portare a termine l’ambizioso programma del presidente eletto Biden per combattere il cambiamento climatico. Regan guiderà un’agenzia che deve tornare rapidamente alla sua missione principale. La nazione farà affidamento su di lui per proteggere il nostro ambiente, difendere la salute pubblica e affrontare le ingiustizie subite dalle comunità oberate da rischi e danni ambientali sproporzionati. Si unisce a un team diversificato completamente impegnato nella lotta al cambiamento climatico, nel rafforzamento della protezione della salute pubblica e nella salvaguardia delle risorse naturali del nostro paese.

Jennifer Granholm (Energia): La nomina di Jennifer Granholm sottolinea l’approvazione del presidente eletto Biden di una strategia a tutto campo per rallentare, fermare e invertire il cambiamento climatico. Comprende i vantaggi economici della trasformazione dell’agenzia nel Dipartimento per l’energia pulita. transizione verso una nazione alimentata da energie rinnovabili, efficienza energetica e veicoli puliti, l’America taglierà le emissioni di carbonio, abbasserà le bollette energetiche, creerà milioni di posti di lavoro ben pagati e migliorerà la salute pubblica, specialmente per gli americani a basso reddito e le comunità di colore che sono colpita in modo sproporzionato dall’aumento dei costi energetici e dall’inquinamento.

Deb Haaland (interni): Deb Haaland è una scelta stimolante per amministrare le nostre terre e risorse pubbliche. La sua nomina segnala un impegno a preservare la natura, affrontare il clima e riprendere il dipartimento dalle mani dell’industria. Nominando un membro del Pueblo di Laguna a dirigere il Dipartimento degli Interni, il presidente eletto Biden sta anche sottolineando la necessità di sanare le ferite razziali da una lunga storia di sfollamento degli indigeni da queste stesse terre. Haaland è proprio la tipo di leader che sarà in grado di aiutare questo paese ad affrontare le crisi climatiche e dell’estinzione, ricostruendo un dipartimento che è stato decimato.

Brenda Mallory (Council on Environmental Quality): Brenda Mallory è una scelta eccezionale per guidare questo incarico di coordinamento cruciale e per attuare le priorità di giustizia ambientale del presidente eletto Biden. Con la sua guida il CEQ le voci e le preoccupazioni delle persone maggiormente colpite dai grandi progetti infrastrutturali, in particolare dalle comunità nere, latine e a basso reddito, saranno di nuovo ascoltate e prese in considerazione. Politiche energetiche e ambientali sane devono essere informate da coloro che sono stati a lungo ignorati e hanno subito danni sproporzionati a causa dell’inquinamento atmosferico e idrico.

Ali Zaidi (vice consigliere nazionale per il clima): Ali Zaidi è uno dei più efficaci responsabili della politica climatica della nazione, con una profonda esperienza sia a livello federale che statale. E’ stato fondamentale per l’azione climatica intrapresa dall’amministrazione Obama e ha contribuito a guidare il lavoro pionieristico dello Stato di New York per ridurre l’inquinamento da carbonio, espandere l’energia rinnovabile e promuovere la giustizia ambientale in mezzo alle crisi sanitarie ed economiche senza precedenti che abbiamo affrontato quest’anno.

Kathleen Welch, del Board of Trustees dell’NRDC ha commentato la nomina di Gina McCarthy a National Climate Advisor: «Gina ha guidato l’NRDC con uno spirito e una volontà indomabili e una visione chiara di cosa significhi affrontare frontalmente la crisi climatica. Porta tutto questo, e l’esperienza politica che ha affinato durante una carriera nel servizio pubblico, in questo compito vitale in questo momento critico. Non c’è scelta migliore per creare il campo di gioco per affrontare questa crisi globale in un modo che aiuti a ripristinare la nostra economia, ricostruire le nostre comunità e proteggere la salute e le case della nostra gente».