Nel mentre la crisi climatica non arretra: nel 2020 +0,8 °C rispetto al periodo 1981-2010

Clima, in Toscana l’ultimo dicembre è stato il più piovoso dal 1955

Lamma: «È piovuto oltre il doppio di quanto accade solitamente in questo mese». A Livorno, Lucca e Massa-Carrara si arriva al quadruplo

[7 Gennaio 2021]

È stato un dicembre bagnato, in Toscana: non occorrono osservazioni meteorologiche sofisticate per accorgersene, ma i dati raccolti dal Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma), ovvero il consorzio pubblico nato tra la Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), sono indispensabili per inquadrare scientificamente il fenomeno.

Emerge così che le piogge di dicembre sono state eccezionalmente abbondanti facendo registrare un +140% in quanto a millimetri caduti; mediamente, è piovuto oltre il doppio di quanto piove solitamente in questo mese, mentre a Massa Carrara, Lucca e Livorno, è piovuto quasi il quadruplo di quanto piove normalmente in dicembre. Come risultato, quello appena trascorso è stato il «dicembre più piovoso dal 1955».

Anche i giorni di pioggia sono stati il doppio del normale; con molte città dove ha piovuto due giorni su tre, con ben +9,2 giorni piovosi mediamente nei 10 capoluoghi (media di 18,6 giorni con pioggia a dicembre).

Sull’onda della crisi climatica in corso, pure le temperature sono state mediamente sopra media: +1,1 °C nei valori medi; +1,6 °C nei valori medi minimi; +0,7 °C nei valori medi massimi (rispetto al periodo 1981-2010).

Ma è allargando l’osservazione all’intero 2020 che il quadro si fa più chiaro: l’anno è infatti terminato «con una temperatura media di 15,5 gradi, 0,8 °C sopra la media del periodo (1981-2010) e risulta essere il quinto anno più caldo, a pari merito con il 2016 e il 2019, dal 1955».