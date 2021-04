Climate Change PIX, il concorso fotografico Eea sugli impatti e le soluzioni dei cambiamenti climatici

4 categorie. Come partecipare entro il primo agosto. Premiazione in autunno

[21 Aprile 2021]

Il cambiamento climatico influenza le nostre società e l’ambiente in molti modi. Affrontare il cambiamento climatico richiede la riduzione delle emissioni per mitigarne i peggiori impatti e l’adattamento a quelli che non possiamo fermare. Per questo oggi l’ European environment agency (Eea) ha lanciato il concorso fotografico “Climate Change PIX“ che mira a catturare ciò che è intorno a noi: il cambiamento e invita i partecipanti a descrivere come appare il cambiamento climatico in Europa e come stiamo rispondendo ad esso.

Le foto devono essere inviate all’Eea entro il 1° agosto 2021 e le categorie in concorso sono 4:

Impatti del cambiamento climatico sulla natura. In che modo il cambiamento climatico influisce sul nostro ambiente? Riesci a rappresentare i cambiamenti nell’aria, nella terra, nell’acqua o nella fauna selvatica? Impatti del cambiamento climatico sulla società. In che modo il cambiamento climatico influisce sul modo in cui viviamo? Puoi mostrare come influisce sulla nostra salute, stili di vita, ambiente edificato o economia? Soluzioni sociali per il cambiamento climatico. Dalle comunità locali alle iniziative a livello europeo, stiamo tagliando le emissioni di gas serra e adattandoci ai cambiamenti climatici. Puoi mostrarlo attraverso le tue foto? Azione individuale sul cambiamento climatico. Le persone cercano stili di vita a basse emissioni di carbonio e intraprendono azioni per far fronte a condizioni meteorologiche estreme. Che aspetto ha dove vivi?

Il concorso è aperto ai cittadini dei 32 Paesi membri dello Spazio economico europeo e dei 6 Paesi cooperanti, inclusi i 27 Stati membri dell’Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Tutti i partecipanti devono avere almeno 18 anni. Maggiori informazioni sulle regole del concorso e su come partecipare alla pagina del concorso “Climate Change PIX“.

I vincitori delle quattro categorie del concorso riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro ciascuno. L’Eea assegnerà anche un Premio speciale per i giovani per la migliore foto inviata da un giovane e un “Premio per la scelta del pubblico” sarà selezionato tra tutti i finalisti tramite una votazione online.

L’Eea annuncerà i vincitori nell’autunno 2021.