Come i cambiamenti climatici stanno cambiando il lago di Tovel, in Trentino

Il ghiaccio si forma sempre più tardi a causa delle temperature più calde in autunno e questo ritardo comporta più ossigeno sui fondali del lago

[29 Ottobre 2020]

Il Trentino, con i suoi 300 e più laghi alpini, è un laboratorio naturale per cercare di capire gli effetti che i cambiamenti climatici in atto stanno portando in questi ecosistemi: una recente ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach sul lago di Tovel ha cambiato le carte in tavola rispetto a cosa finora sapevamo nel merito.

Fino ad oggi la comunità scientifica internazionale era convinta che il riscaldamento globale riducesse l’ossigeno presente nei laghi, cosa che sta succedendo a molti specchi d’acqua di fondovalle; la nuova ricerca mostra però che nel lago trentino, famoso per il l’arrossamento delle sue acque fino agli anni Sessanta, il cambiamento climatico aumenta l’ossigeno nel fondale attraverso la perdita di quasi tre settimane di ghiaccio dalla metà degli anni Ottanta.

Più nel dettaglio il lago di Tovel – da decenni studiato dalla FEM grazie alla lunga serie di studi limnologici e meteorologici – questa recente ricerca ha evidenziato come il ghiaccio si forma sempre più tardi a causa delle temperature più calde in autunno e questo ritardo comporta più ossigeno sui fondali del lago. E l’ossigeno risulta fondamentale per la vita della sua fauna ittica, in particolare per i salmerini.

Questo studio costituisce così l’inizio di un cambio di paradigma per la ricerca di laghi di montagna, e per questo è stato individuato come importante contributo per la ricerca internazionale e pubblicizzato come “Editor`s Choice” nella rivista scientifica EOS.org.

«I dati a lungo termine – commentano i ricercatori Giovanna Flaim, Daniele Andreis e Ulrike Obertegger, che hanno condotto la ricerca insieme al ricercatore Sebastiano Piccolroaz – hanno un’importanza strategica per capire e gestire il nostro patrimonio ambientale, in particolare adesso con i cambiamenti climatici in atto. Questi cambiamenti influenzano tutti gli ecosistemi ed anche il lago di Tovel ne risente».