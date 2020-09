Discorso sullo stato dell’Unione europea, Costa: l’Italia sostiene la riduzione delle emissioni al 55%

European Green Party: dalla Von der Leyen audaci passi avanti ma il 55% è insufficiente

[17 Settembre 2020]

Commentando il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in plenaria del Parlamento europeo, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha detto che «“L’Italia sostiene convintamente la nuova proposta di riduzione delle emissioni nel 2030 ad almeno il 55% rispetto al 1990 presentata oggi dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando un impegno prospettato nel Green Deal e che come Italia avevamo già sostenuto». Anche se, va detto, gli impegni presi finora dal governo italiano sono molto lontani da quell’obiettivo e l’opposizione di destra italiana non nasconde il suo crescente negazionismo climatico assumendo posizioni sempre più simili a quelle di Donald Trump.

Costa ha però ribadito che «La scienza è chiara. Dobbiamo accelerare la riduzione delle emissioni se vogliamo affrontare seriamente la sfida del cambiamento climatico, anche alla luce del lockdown, durante il quale è emersa con chiarezza la correlazione tra le attività dell’uomo e gli effetti sull’ambiente. Abbiamo tutti gli strumenti perché l’Unione si presenti al negoziato mondiale sul clima come continente leader. Come Paese co-organizzatore della COP 26 sul clima il prossimo anno, puntiamo sull’ambizione, un’ambizione non declaratoria, bensì fondata su realismo e concretezza. Abbiamo la possibilità di farlo: lavoreremo come Italia verso questo obiettivo».

Secondo l’European Green Party, «La presidente della Commissione europea ci ha giustamente ricordato che il Covid-19 “ha messo a nudo le tensioni sui nostri sistemi sanitari e i limiti di un modello che valorizza la ricchezza al di sopra del benessere».

Second i verdi europei – che nel Parlamento Ue sono all’opposizione . «Dall’azione per il clima ai diritti LGBTI+, dalla riduzione della disuguaglianza allo stato di diritto, Ursula Von der Leyen ha presentato audaci passi avanti per un’azione europea decisiva per affrontare le sfide che l’Ue ei suoi cittadini stanno affrontando. In quanto Verdi europei, ora ci aspettiamo che la Commissione realizzi questi passi con un’azione coraggiosa e dedicheremo le nostre energie per essere sostenitori costruttivi ovunque le proposte della Commissione siano in linea con i nostri obiettivi».

Thomas Waitz, co-presidente dell’European Green Party ed eurodeputato, ha sottolineato che «La nostra Unione Europea sta attualmente affrontando molte sfide storiche. L’attuale crisi sanitaria ed economica del Covid-19 richiede un’azione coraggiosa europea. Il Next Generation EU Recovery Plan è uno strumento ambizioso che dovrebbe anche impegnarsi per una transizione verso un’economia sociale e verde, affrontando l’accelerazione della crisi climatica. La Commissione europea non può esimersi dall’affrontare gli attacchi ai diritti umani e allo Stato di diritto. La presidente della Commissione Von der Leyen ha indicato un percorso per l’azione dell’Ue per i cittadini in Bulgaria, Ungheria e Polonia, per le comunità LGBTI+, per una stampa libera e per sistemi giudiziari indipendenti. Ora deve mantenere queste parole con proposte concrete. Ciò significa anche che l’Ue non dovrebbe firmare un accordo commerciale con il governo di Bolsonaro in Brasile, che sta palesemente violando i diritti umani e la democrazia. Il nostro sostegno per affrontare le attuali sfide che ha di fronte l’Ue prenderà la forma di soluzioni profondamente radicate nei nostri valori fondamentali: più solidarietà europea e passi più coraggiosi verso l’integrazione europea. Questa solidarietà deve essere messa in atto immediatamente per fornire una soluzione sicura e umana per le migliaia di rifugiati nel campo di Moria e un impegno strutturale a lungo termine per cambiare le politiche migratorie dell’Ue. Se non possiamo adempiere al nostro dovere morale e umano di fornire una soluzione ai rifugiati, quanto vale la nostra Unione?»

Evelyne Huytebroeck, co-presidente dell’ European Green Party, ha aggiunto: «La crisi del Covid-19 ha semplicemente causato una breve pausa al sistema che sta distruggendo la natura e la biodiversità e sta riscaldando il pianeta a un ritmo senza precedenti. La presidente Von der Leyen ha giustamente ricordato l’importanza di fare tutto il possibile per adempiere ai nostri impegni collettivi nell’ambito dell’Accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C. L’impegno a ridurre le emissioni dell’Ue al ​​minimo del 55% entro il 2030 è un passo positivo, ma non risponde alla scienza né all’emergenza e alla portata della crisi climatica. Ora dobbiamo sviluppare rapidamente piani concreti per raggiungere questo obiettivo assolutamente cruciale e minimo. Qualsiasi ritardo nell’agire per raggiungere questo obiettivo ridurrà direttamente le possibilità di ogni giovane europeo di vivere una vita appagante. Accogliamo con favore anche l’ambizione di creare un’Unione della salute. La cooperazione e la solidarietà in questo campo sono anche la chiave per una vita più sana per tutti i cittadini europei. Attraverso la Conference on the Future of Europe, incoraggeremo tutti i cittadini, la società civile e le autorità locali a chiedere di essere ascoltati e ascoltati su questo argomento. Infine, il percorso verso la ripresa dovrebbe spingerci verso un’Unione più sociale. In quanto tale, siamo lieti di vedere che un quadro sul salario minimo è ora in cima all’agenda della Commissione. Garantire salari equi ai lavoratori europei sarà determinante per una ripresa forte e sostenibile».

Perfino Johannes Teyssen, CEO del Gruppo E.ON, una delle più grandi multinazionali energetiche del mondo, ha detto: «Accogliamo con favore la proposta di Ursula von der Leyen di ridurre le emissioni di gas serra all’interno dell’UE del 55% entro il 2030. L’Ue sta così dimostrando il suo ruolo guida all’interno della comunità internazionale e si è chiaramente impegnata a rispettare l’accordo di Parigi nel 2015»-

Un Appoggio non del tutto disinteressato visto che Teyssen ha aggiunto che «Con i suoi oltre 1,5 milioni di chilometri di rete energetica europea, E.ON è la spina dorsale di questo ambizioso progetto e si sta già concentrando sulla fornitura di soluzioni per la decarbonizzazione di tutti i settori dell’economia. E.ON intende anche ridurre le emissioni che l’azienda può influenzare direttamente e diventare climaticamente neutrale entro il 2040: l’azienda ridurrà infatti le sue emissioni dirette e indirette del 75% entro il 2030 e del 100% entro il 2040 rispetto al 2019. E.ON intende ridurre le altre emissioni indirette (corrispondenti allo Scope 3 del GHG Protocol) del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Ciò consentirà di realizzare soluzioni innovative nelle due aree di business delle reti energetiche e delle soluzioni per i clienti. Le reti energetiche stanno diventando sempre più intelligenti e possono quindi integrare più energia proveniente dal vento e dal sole. Con le sue soluzioni innovative, E.ON aiuta i clienti di tutte le dimensioni a utilizzare l’energia in modo più efficiente, a produrre autonomamente energia rinnovabile e quindi a ridurre la loro impronta ecologica. Siamo determinati a combattere il cambiamento climatico, a migliorare la vita delle persone e a creare un futuro degno di essere vissuto. Siamo convinti che le aziende gestite in modo sostenibile diano un contributo rilevante alla società e abbiano più successo a lungo termine».