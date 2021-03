Sono gli interventi governativi e non i fattori meteorologici a frenare la diffusione del Covid-19

Fattori meteorologici, qualità dell’aria e Covid-19

Copernicus: «L'esposizione all'inquinamento atmosferico può generalmente aggravare i sintomi respiratori delle infezioni virali, e sembra che questo sia anche il caso di Covid-19»

[18 Marzo 2021]

Il Task team Covid-19 della World meteorological organization (Wmo) ha pubblicato il suo primo rapporto “Review on Meteorological and Air Quality Factors Affecting the COVID-19 Pandemic” e avverte che «Le condizioni meteorologiche e climatiche, incluso l’inizio di temperature più elevate nella primavera dell’emisfero settentrionale, non dovrebbero essere utilizzate come fattore scatenante per allentare le misure per arrestare la diffusione del virus».

Secondo i 16 esperti del Wmo Task Team Covid-19, «Le dinamiche di trasmissione del Covid-19 nel 2020 e all’inizio del 2021 sembrano essere state influenzate principalmente da interventi del governo come intern venti per le mascherine e restrizioni degli spostamenti, piuttosto che da fattori meteorologici. Altri fattori importanti includono cambiamenti nel comportamento umano e dati demografici delle popolazioni colpite e, più recentemente, le mutazioni virali».

Ben Zaitchik, della Johns Hopkins University, Baltimora e copresidente del Task Team, spiega che «In questa fase, le prove non supportano l’utilizzo di fattori meteorologici e della qualità dell’aria come base per consentire ai governi di rilassare i loro interventi volti a ridurre la trasmissione. Abbiamo visto ondate di infezioni aumentare nelle stagioni calde e nelle regioni calde nel primo anno della pandemia, e non ci sono prove che ciò non possa accadere di nuovo nel prossimo anno».

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha contribuito a realizzare il rapporto con informazioni provenienti anche dal Copernicus Climate Change Service (C3S). Vincent-Henri Peuch, direttore del CAMS e membro del task team, commenta: «Anche se attualmente ci sono poche prove sull’impatto della qualità dell’aria sulla trasmissione del virus all’aperto, sappiamo che l’esposizione all’inquinamento atmosferico da polveri sottili e gas come l’ozono, il biossido di azoto e il biossido di zolfo, può generalmente aggravare i sintomi respiratori delle infezioni virali e sembra che questo sia anche il caso di SARS-CoV-2 e di Covid-19. Dall’inizio della pandemia nel marzo 2020, abbiamo monitorato da vicino i collegamenti tra Covid-19 e la qualità dell’aria ed è fondamentale continuare a farlo per informare al meglio i cittadini e i governi. Un aspetto importante del nostro lavoro è stato quello di confrontare la qualità dell’aria prevista durante i normali orari “business as usual” con la qualità dell’aria effettivamente osservata, combinando dati satellitari, osservazioni a terra e strumenti di modellazione per costruire un quadro completo e sostenere la ricerca epidemiologica. Siamo lieti di contribuire a questo importantissimo rapporto e allo sforzo della Wmo con le nostre informazioni di Copernicus per studiare ulteriormente l’effetto delle condizioni meteorologiche e della qualità dell’aria sulla trasmissione di Covid-19. E’ solo guardando tutti i pezzi del puzzle che possiamo affrontare efficacemente questa malattia e aiutare i governi ad adottare le migliori misure possibili per proteggere i cittadini».

Il rapporto esamina il ruolo potenziale della stagionalità e ricorda che «Le infezioni virali respiratorie mostrano spesso una qualche forma di stagionalità, in particolare il picco autunno-inverno per l’influenza e i coronavirus che causano il freddo nei climi temperati. Questo ha alimentato le aspettative che, se persisterà per molti anni, il Covid-19 si rivelerà una malattia fortemente stagionale. I meccanismi alla base che guidano la stagionalità delle infezioni virali respiratorie non sono ancora ben compresi. Potrebbe essere all’opera una combinazione di impatti diretti sulla sopravvivenza del virus, impatti sulla resistenza umana alle infezioni e influenza indiretta del tempo e della stagione attraverso i cambiamenti nel comportamento umano. Studi di laboratorio sul SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, hanno fornito alcune prove che il virus sopravvive più a lungo in condizioni di freddo, secche e basse radiazioni ultraviolette. Tuttavia, questi studi non hanno ancora indicato se le influenze meteorologiche dirette sul virus hanno un’influenza significativa sui tassi di trasmissione nelle condizioni del mondo reale».

Ci sono prove che l’esposizione cronica e a breve termine all’inquinamento atmosferico esacerba i sintomi e aumenta i tassi di mortalità per alcune malattie respiratorie, cosa che è coerente con i primi studi sui tassi di mortalità da Covid-19, ma gli esperti fanno notare che «Le prove sull’influenza dei fattori di qualità dell’aria sono ancora inconcludenti. Ci sono alcune prove preliminari che la cattiva qualità dell’aria aumenta i tassi di mortalità di Covid-19, ma non che l’inquinamento abbia un impatto diretto sulla trasmissione aerea di SARS-CoV-2». Il rapporto si concentra sulla meteorologia sulla qualità dell’aria e non tratta i dettagli della circolazione dell’aria indoor.

Juerg Luterbacher, direttore scienza e innovazione e Chief Scientist della Wmo, conclude: «Il rapido ritmo della ricerca sul Covid-19 ha fatto sì che gli studi con dati limitati apparissero più velocemente di quanto le informazioni potessero essere controllate e sottoposte a peer-reviewed. Presto è diventato chiaro che le prove riportate erano spesso contraddittorie o selettive a causa di carenze metodologiche e legate ai dati. Il Task Team della Wmo cerca quindi di incoraggiare le buone pratiche nella ricerca e nella comunicazione».