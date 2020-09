Guterres: «Il mondo ha la febbre alta e sta bruciando»

Tavola rotonda Onu sui cambiamenti climatici: fondamentale una transizione giusta

[25 Settembre 2020]

Aprendo la tavola rotonda sui cambiamenti climatici in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha detto che «Il mondo ha la febbre alta e sta bruciando. Il disagio climatico è una notizia quotidiana». Poi Guterres ha ricordato che l’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato, i gas serra e gli incendi devastanti sono aumentati insieme a inondazioni record che stanno sconvolgendo la vita delle persone e il pianeta.

Il capo dell’Onu ha sottolineato che «Il recente United in Science report della World meteorological organization (Wmo) è inequivocabile. Dobbiamo invertire la rotta urgentemente» e ha esortato tutti «ad agire in base a tre priorità urgenti, a cominciare dai piani di ripresa dal Covid-19 che affrontino il cambiamento climatico». Per riprendersi dalla pandemia, Guterres ha sottolineato la necessità che «tutti lavorino insieme per mettere fine ai sussidi ai combustibili fossili, dare un prezzo al carbonio e tenere in considerazione i rischi climatici in tutte le decisioni finanziarie e politiche. E, cosa più importante, non lasciare indietro nessuno«.

Il segretario generale ha delineato un’azione specifica che «deve iniziare immediatamente, compresi i pacchetti di ripresa pst-Covid-19 che decarbonizzino anche l’economia globale e politiche coerenti con l’obiettivo chiave di limitare le emissioni a 1,5 gradi Celsius. La transizione verso le energie rinnovabili … produrrà tre volte più posti di lavoro rispetto ai combustibili fossili, le possibilità di un’economia blu sostenibile sono ancora inutilizzate».

Poi Guterres ha chiesto ai leader del mondo di farsi guidare dalla d scienza per proteggere economie e società, concentrandosi su una riduzione del 45% delle emissioni globali di gas serra al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. Secondo lui, «Il quinto anniversario dell’Accordo di Parigi a dicembre è un momento importante per continuare a innalzare l’ambizione climatica» e che «Tutte le soluzioni devono dare la priorità alle nazioni e alle comunità più vulnerabili attraverso politiche di transizione giusta, cooperazione internazionale e solidarietà. Se restiamo sulla strada attuale, l’entità della sofferenza nel mondo a causa della distruzione climatica sarà al di là di ogni nostra immaginazione. Bisogna impegnarsi “ora” in un’azione radicale per il clima».

Dopo Guterrs è intervenuto il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson che ospiterà – e co-organizzerà insieme all’Italia – la 26esima Conferenza delle parti Unfccc che è stata posticipata a novembre 2021. Dopo aver detto che il Regno Unito diventerà l’Arabia Saudita dell’eolico offshore e che nel mix di energie rinnovabili per centrare i suoi impegni climatici ci sarà anche il nucleare, Johnson ha espresso il desiderio di lavorare con tutti i leader mondiali per rendere la Cop26 un successo e ha ricordato l’evento virtuale che sarà co-ospitato da Onu e Regno Unito il 12 dicembre, quinto anniversario dell’Accordo di Parigi sul clima.

La parte successiva dell’evento si è concentra sulla finanza climatica e NE hanno discusso Mark Carney, inviato speciale del Segretario generale dell’Onu per l’azione e la finanza climatiche, il primo ministro canadese Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Sebastián Piñera Echenique, presidente del Cile, il Paese che avrebbe dovuto originariamente ospitare la Cop26 quest’anno.

Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra, ha detto che «Per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi, deve effettuare una transizione l’intera economia, compreso il settore finanziario, e ogni settore finanziario deve tenere conto del clima. La divulgazione è essenziale, è inaccettabile che le aziende non rivelino l’impatto delle loro decisioni sul clima. L’Ue lo sta rendendo obbligatorio e le banche si stanno muovendo nella giusta direzione. Questo cambiamento avrà un enorme impatto sui piani delle aziende».

Secondo l’inviato speciale dell’Onu, il settore finanziario è a un punto di svolta e ha detto ai leader mondiali che «le azioni per il clima che intraprenderete nel prossimo anno consentiranno al settore privato di adattarsi in un modo che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi climatici».

La giovane attivista climatica Sophia Kianni ha detto che «Il Segretario generale ha assolutamente ragione nel sottolineare che abbiamo bisogno di piani di ripresa post-Covid-19 sostenibili che affrontino il cambiamento climatico. Per quanto riguarda il tema “dare la priorità alle persone e alle comunità più vulnerabili”, è particolarmente cruciale includere e dare la priorità alle persone indigene nei negoziati sul cambiamento climatico, poiché hanno protetto la terra per generazioni ma le loro voci sono state trascurate o ignorate nelle discussioni di alto livello. Inoltre, mentre lavoriamo per ideare una transizione giusta ed equa dai combustibili fossili che affronti le disuguaglianze strutturali ,dobbiamo riconoscere e affrontare i legami tra giustizia razziale e giustizia climatica. I giovani sono profondamente preoccupati per il cambiamento climatico, perché è la nostra generazione dovrà fare i conti con le conseguenze disastrose del riscaldamento globale superiore a 1,5 gradi Celsius. Milioni di giovani hanno deciso di scioperare per la chiedere un’azione climatica, e per noi è fondamentale sederci al tavolo quando si discute di questioni come il cambiamento climatico che avranno un impatto così grande sul nostro futuro. Abbiamo catturato l’attenzione del mondo e ora è tempo che i governi ascoltino le nostre richieste. Con le elezioni generali degli Stati Uniti che si avvicinano ogni giorno, è spaventoso immaginare altri 4 anni senza un’azione decisiva per il clima, soprattutto dopo aver visto gli incendi boschivi esacerbati dalle temperature più calde che devastano la California. Il nuovo orologio per il conto alla rovescia della crisi climatica innalzato a New York mostra che mancano solo 7 anni all’esaurimento dell’attuale bilancio di carbonio della Terra. Sono costernata dalla mancanza di azioni per il clima intraprese dai leader mondiali; mentre ci riprendiamo dal Covid-19, sarà fondamentale includere l’azione climatica negli sforzi di ripresa».

Il tema dell’ultima sezione della gtavola rotonda è stato “proteggere le persone e il pianeta per garantire una ripresa sostenibile e giusta” e sono intervenuti Sheikh Hasina, primo ministro del Bangladesh, e Gaston Alphonso Browne, primo ministro di Antigua e Barbuda.

Vladimir Kattsov, del comitato consultivo scientifico della Wmo e dell’Adaptation Committee dell’Unfccc, ha dichiarato che «La scienza è un potente strumento per l’adattamento climatico. Per esempio, il mio Paese, la Russia, è un Paese enorme con grandi differenze di clima. Senza un monitoraggio regolare, non è possibile un adattamento climatico efficace. Il costo di prendere decisioni errate è elevato e quindi i governi devono investire nella ricerca e nel capitale intellettuale e garantire un dialogo forte tra scienziati e politici».

Dopo aver ascoltato Capi di Stato, amministratori delegati ed esperti, Gterres ha concluso sottolineando che « La conclusione principale è che è stata raggiunta una conclusione comune: l’aumento del riscaldamento globale deve essere limitato a 1,5 gradi e la carbon neutrality va raggiunta entro il 2050, con una drastica riduzione delle emissioni entro il 2030.

I Paesi devono presentare piani di azione per il clima aggiornati prima della COP26, tra un anno, e tutti i protagonisti, dalle città, alle aziende alle ONG, devono presentare i propri piani di transizione. Il compito fondamentale dei governi e di altre istituzioni pubbliche, è evitare di mettere ostacoli a questi piani. Questo succede ancora oggi, sotto forma di tassazione e sussidi ai combustibili fossili che stanno attivamente ostacolando l’azione climatica. Una carbon tax è essenziale».

Poi Guterres ha raccontato di una discussione avuta con un Primo Ministro che temeva di perdere le elezioni se avesse tassato il carbonio, e lui gli ha suggerito di tassare l’inquinamento piuttosto che il reddito, «Una mossa che avrebbe salvato posti di lavoro e potrebbe persino fargli vincere le elezioni».

Rispondendo a un altro Primo Ministro che diceva di non poter abolire i sussidi ai combustibili fossili perché le piccole imprese ei cittadini hanno bisogno di combustibili a basso costo, il capo dell’Onu gli ha detto di dare quei soldi risparmiati direttamente ai poveri.

Guterres ha concluso: «Anche se vengono intraprese azioni efficaci, il cambiamento climatico è già qui e sta avendo un terribile impatto sulle persone vulnerabili. Occorre quindi mobilitare finanziamenti, non solo per la mitigazione climatica, ma anche per l’adattamento climatico, per sostenere coloro che soffrono. Assicuriamoci di attenerci a ciò che la scienza ci dice di fare: un limite di 1,5 gradi, carbon neutrality entro il 2050 e una transizione giusta».