I Climate Action Superheroes proteggono il pianeta insieme ai bambini

8 supereroi climatici dell’Onu in missione per un futuro migliore

[9 Novembre 2020]

Otto nuovi personaggi dei cartoons in missione per conto dell’Onu proteggere il pianeta, coinvolgendo i bambini di tutto il mondo e per aumentare la spinta verso la sostenibilità entro il 2030: I Climate Action Superheroes sono il volto di una nuova campagna lanciata il 7 novembre sulle piattaforme dei social media dell’Onu e che punta a mobilitare i bambini sotto i 12 anni per riciclare e risparmiare acqua ed energia.

Nanette Braun, direttrice campagne all’United Nations department of global communications, ha spiegato che «Vogliamo che i bambini siano consapevoli della differenza che possono fare attraverso le azioni quotidiane. I comportamenti per tutta la vita prendono forma in tenera età e speriamo che fornire loro le conoscenze e gli strumenti per contribuire a costruire un futuro più sostenibile avrà un impatto duraturo».

Il team di coloratissimi e stravaganti supereroi è armato di consigli sui passi che i giovani possono fare per realizzare azioni significative per sé stessi e per le loro famiglie. Tra i supereroi dell’azione climatica ci sono l’Energy Expert, Recycle Ranger, Green Guide e Water Wizard e, tutti insieme, coinvolgeranno bambini e genitori in divertenti missioni su argomenti come la riduzione della plastica monouso, il risparmio energetico e la conservazione dell’acqua.

Per esempio, Fashion Fixer è un titano color verde-mare che si occupa dell’industria tessile mondiale, che produce annualmente oltre l’8% dei gas serra e il 20% delle acque reflue globali. Un supereroe dimostra come essere alla moda non debba essere uno spreco, donando gli indumenti usati e rammendando i capi, dando loro così nuova vita.

Visto che i supereroi indossano delle maschere, specialmente nell’era del Covid-19, la loro “missione” è anche quella di creare la propria maschera facciale, preferibilmente con tessuto riciclato.

Poi c’è il potente Truth Talker, che »ha i fatti sul cambiamento climatico e ne parla agli altri». Un personaggio di colorato di rosso che è anche preoccupato di come possiamo comunicare al meglio durante questo periodo senza precedenti di pandemia globale. Truth Talker incoraggia i bambini a scoprire i fatti ea condividerli con i loro amici, aiutando così a contrastare le fake news e la disinformazione. Ma è anche un eroe dell’anti-bullismo e incoraggia i bambini a denunciare i bulli online e a schierarsi contro qualsiasi tipo di discriminazione. «Ma per dire agli altri la verità, devi prima imparare qual è la verità», dice Truth Talker, I bambini possono anche rispondere a un semplice quiz per testare le loro conoscenze sul cambiamento climatico e scoprire se le risposte date sono giuste.

Bambini e genitori possono conoscere i supereroi e le loro numerose missioni ambientali entrando in un mondo colorato e animato attraverso il sito web delle Nazioni Unite.

Il progetto della campagna è stato sviluppato dagli studenti della Parsons School of Design, della The New School, una prestigiosa università di New York City, e dove è in programma di master executive globale che si concentra sulla reralizzazione di una leadership del cambiamento creativo. Gli studenti newyorkesi hanno lavorato con l’Onu per elaborare nuovi modi per coinvolgere l’opinione pubblica sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, i 17 SDG che rappresentano un modello per realizzare entro il 2030 un futuro migliore e più sostenibile, affrontando la povertà estrema, la disuguaglianza, i cambiamenti climatici, la giustizia, l’uguaglianza di genere e altre sfide globali.

Gli studenti hanno ritenuto che una campagna rivolta ai bambini avrebbe avuto il maggiore impatto nel portare davvero a un cambiamento trasformativo a lungo termine. Melissa Rancourt, direttrice del Global Executive Master of Science in Strategic Design and Management di The New School, aggiunge: «Con i cambiamenti climatici che causano danni sempre maggiori alle persone e al pianeta, gli studenti erano ansiosi di affrontare questo argomento urgente. Coinvolgendo i bambini, ci rivolgiamo ai consumatori e ai decision-makers del futuro, che guideranno il cambiamento di cui il mondo ha bisogno».

I Climate Action Superheroes fanno parte della campagna ActNow dell’Onu, un invito all’azione individuale per la sostenibilità, lanciata nel dicembre 2018. Finora, tramite il chat bot e l’app mobile della campagna sono state registrate quasi un milione di azioni per il clima, con un numero crescente di persone che fanno dell’azione climatica una parte integrante della loro vita quotidiana.