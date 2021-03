Il cambiamento climatico e la salute gli europei (VIDEO)

Lancet Countdown ed Eea spiegano come rispondere ai rischi per la salute del cambiamento climatico in Europa

[5 Marzo 2021]

Un nuovo briefing “Responding to the health risks of climate change in Europe”, pubblicato da Lancet Countdown e dell’European Environment Agency (Eea), analizza gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute in Europa. Frutto di un lavoro congiunto di Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change (una collaborazione globale di istituzioni accademiche e agenzie internazionali) e dell’Eea, Il briefing evidenzia che «Il cambiamento climatico minaccia di minare gli ultimi 50 anni di progressi nella salute pubblica globale attraverso ondate di caldo estreme, minacce ai sistemi alimentari e idrici e mutevoli modelli delle malattie infettive» e descrive «Le opportunità per ridurre i rischi per la salute legati al clima attraverso le politiche di adattamento in Europa.

Il briefing è pubblicato sul nuovo European Climate and Health Observatory online che fornisce un facile accesso a una vasta gamma di risorse sui cambiamenti climatici e la salute, Si tratta di un progetto congiunto della Commissione Europea, dell’Eea e di altri partner ed è ospitato sulla piattaforma Climate-ADAPT, lanciata questo mese dall’Eea, che spiega: «E’ il primo prodotto concreto della nuova strategia Ue sull’adattamento ai cambiamenti climatici della Commissione europea. Questa strategia, che è stata annunciata nell’European Green Deal, è una componente chiave per rendere l’Europa climate-neutral e climate-resilient entro il 2050».

Lancet Countdown ed Eea ricordano che «A livello nazionale, tutti gli Stati membri dell’Ue dispongono di strategie e/o piani di adattamento nazionali e la maggior parte ha riconosciuto le minacce climatiche per la salute attraverso valutazioni di rischio e vulnerabilità. Tuttavia, l’attuazione di azioni volte ad affrontare le minacce climatiche per la salute è in ritardo e potrebbe essere supportata da una maggiore conoscenza di soluzioni efficaci. Le temperature estreme stanno già portando ad un aumento delle vittime e a effetti negativi sulla salute in Europa: una popolazione urbana in crescita, cattive condizioni di salute croniche che diventano più comuni e un numero crescente di anziani, sono tutti fattori che contribuiscono. Il cambiamento climatico sta anche rendendo alcune aree in Europa più adatte alle malattie infettive, tra cui la febbre dengue, le infezioni da Vibrio e la febbre del Nilo occidentale».

L’Eea fa notare che «Inoltre, a livello locale, l’adattamento ai cambiamenti climatici rimane nel dominio della pianificazione del territorio, della progettazione urbana o dei dipartimenti ambientali e i professionisti della sanità pubblica dovrebbero essere maggiormente coinvolti».