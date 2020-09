Il nuovo obiettivo Ue di riduzione delle emissioni di gas serra sarà del 50 – 55%

Timmermans: l’european Green Deal sarà sociale o non avverrà. Non si può tornare a fare come prima

[2 Settembre 2020]

Intervenendo ai Bruegel Annual Meetings, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, che si occupa dell’attuazione dell’European Green Deal, ha detto che l’agenda trasformativa che l’Ue ha presentato 10 mesi fa per mettere insieme «le politiche per affrontare i cambiamenti climatici, invertire la perdita di biodiversità ed eliminare l’inquinamento passando a un’economia circolare» è «La nuova strategia di crescita dell’Europa. Una strategia in cui sostenibilità ambientale, economica e sociale vanno di pari passo. Perché per troppo tempo non sono andati di pari passo. Per troppo tempo, le diverse politiche per aumentare la sostenibilità erano state scoordinate o peggio: in contrasto tra loro. Dopo aver lavorato su questo per un po’ di tempo, la mia conclusione principale è che il green deal sarà sociale o non avverrà».

Quando è stato presentato l’European Green Deal il mondo sembrava in piena ripresa: la crisi finanziaria era passata e i timori per l’economia Ue erano diminuiti, con l’Europa che registrava i più alti livelli di occupazione nella storia dell’Ue, ma Timmermans ha ricordato che bastava grattare la superficie per scoprire che qualcosa non andava: «Un modello economico insostenibile che si basa sull’uso sempre maggiore di un insieme di risorse in diminuzione. Ingiustizie sociali create da crisi precedenti. Mancata distribuzione equa dei benefici della nostra crescita. Insicurezze dovute a cambiamenti tecnologici dirompenti. E le sfide esistenziali poste dal cambiamento climatico. Appena sotto la superficie, si è gonfiata una risacca di paura, perdita, interruzione e persino un netto declino. E’ un cocktail tossico che permea le nostre società e la nostra politica a tutti i livelli. Se incontrastata, una tale risacca potrebbe diventare un maremoto, pronto a inghiottire tutto. E devo dire che in alcuni punti questo è già iniziato».

L’European Green Deal è stato pensato come antidoto e scialuppa di salvataggio per portare l’Unione europea fuori da questi tempi tumultuosi. «Per rispondere alle richieste di cambiamento provenienti dai nostri elettori, dalle nostre imprese, dai nostri scienziati, dai nostri figli – ha detto il vicepresidente della Commissione Ue – Il Green Deal europeo è stato una parte importante della soluzione. È stato uno sforzo per fornire certezza in mezzo a tutte le turbolenze. Osare reimmaginare il nostro futuro. Il Green Deal era la nostra pretesa di un destino diverso: una società più inclusiva, più verde e nel complesso più forte. Lo è ancora».

Timmermans ha annunciato che «Presto, molto presto, proporremo un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030. Aumenteremo la nostra ambizione e la sosterremo con le necessarie azioni politiche e modifiche legali. In autunno condivideremo le nostre proposte su come innescare un’ondata di rinnovamento in tutta Europa, per migliorare l’efficienza energetica e garantire posti di lavoro verdi vicino a casa. La nostra imminente strategia per l’energia offshore contribuirà a creare l’aumento richiesto di energia rinnovabile. Entro giugno del prossimo anno, proporremo anche revisioni al nostro quadro giuridico per il clima e l’energia, le nostre maggiori ambizioni, coprendo tutto, dal sistema di scambio di quote di emissioni ai nuovi standard sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. E procederemo con il meccanismo di aggiustamento dei limiti del carbonio in modo da poter mantenere la promessa fatta a Parigi senza dover pagare costi economici indebiti se i partner internazionali non mostrano abbastanza ambizione. Se semplicemente non faranno quello che hanno promesso di fare a Parigi e se dobbiamo proteggere i nostri cittadini e le nostre industrie dall’inazione di altri, lo faremo sicuramente».

Ma Timmermans ha ammesso che la pandemia di Covid-19 ha stravolto i piani europei: «Dieci mesi fa, chi si aspettava la crisi sanitaria globale che è scoppiata sulla scena solo tre mesi dopo? Una crisi di tali proporzioni che le nostre priorità immediate sono dovute cambiare dall’oggi al domani mentre reagivamo al virus e ai suoi effetti sulle nostre economie?».

Poi ha respinto le richieste sovraniste – capeggiate in Italia da Salvini e Meloni – di «buttare le nostre ambizioni verdi dalla finestra. Perché chi ha tempo per pensare a ciò di cui ha bisogno il pianeta tra dieci anni, quando i tuoi cari sono malati o quando devi preoccuparti se avrai ancora un lavoro la prossima settimana? Le priorità delle persone sono cambiate. Con l’aumentare dell’incertezza, aumenta anche la pressione sui governi affinché forniscano soluzioni rapide. Eppure, eccoci qui, non solo a mantenere le nostre ambizioni, ma a raddoppiare il Green Deal. Era la nostra strategia di crescita e ora è anche la nostra roadmap per uscire dalla crisi, un’ancora di salvezza per un futuro migliore. Oggi siamo in una situazione molto diversa da dove eravamo e da dove ci aspettavamo di essere, ma il semplice fatto è che il Green Deal aveva un senso allora e lo ha ancora più senso ora».

Timmermans è convinto che «Per superare la crisi Covid, abbiamo bisogno di politiche macroeconomiche espansive. L’investimento del Green Deal offrirà un doppio dividendo. Gli investimenti necessari per la transizione sono lo stesso tipo di investimenti necessari per la ripresa. Allora perché sceglierne uno se puoi averli entrambi? Molti di loro sono facili da avviare e avranno un forte impatto sull’occupazione e sul resto dell’economia: si pensi alla ristrutturazione energetica degli edifici. Altri offrono forti prospettive per la leadership industriale globale attuale e futura, come l’energia offshore e l’economia dell’idrogeno. naturalmente, i soldi verranno spesi anche per le priorità immediate della crisi. Ma dobbiamo evitare, la trappola in cui siamo caduti dopo la crisi finanziaria. Sì, dobbiamo assolutamente proteggere i redditi e i posti di lavoro. E sì, dobbiamo assolutamente assicurarci che le crisi attuali non aumentino in modo permanente le ingiustizie all’interno delle nostre società. Ma ciò che non dovremmo assolutamente fare è equiparare il reddito e la protezione del lavoro alla cieca preservazione di fonti di reddito e occupazione che sappiamo non hanno futuro. Quindi stai sprecando denaro e tempo delle persone. E non possiamo vincere la nostra battaglia per una maggiore equità, per una transizione giusta, se difendiamo un modello economico che ha prodotto una disuguaglianza crescente sulla scia di un insieme di risorse in diminuzione».

Poi il vicepresidente esecutivo della Commissione ha fatto alcune anticipazioni sul nuovo obiettivo Ue di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 e, pur non fornendo troppi dettagli, ha detto che «E’ possibile aumentare l’obiettivo fino a un target compreso tra il 50 e il 55% e che può sostenere una crescita economica sostenibile». Una previsione ambiziosa, il 10 – 15% in più dell’obiettivo UE precedente – anche se non quanto chiedono molte associazioni ambientaliste – confortata dal fatto che nell’ultimo anno in Europa c’è stato un importante calo nelle emissioni. Mentre il Pil dell’Ue a 27 cresceva dell’1,9%, le emissioni di CO2 legate ai combustibili fossili calavano del 4,3%, proseguendo sulla strada del disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni di gas serra.

Una previsione che invece richiederà una radicale revisione degli impegni dell’Italia dove, secondo dati Ispra, 2019, nel 2019 c’era stata una diminuzione delle emissioni di gas serra del 2,8%, rispetto al 2018, mentre nello stesso periodo si è registrata una crescita del Pil pari allo 0,3% e dove gli obiettivi nazionali del 2018 per la riduzione dei gas serra sono ancora di 17 – 22 punti sotto quelli proposti da Timmermans..

Ma il vicepresidente della Commissione ha avvertito che «Quindi aumentare la nostra ambizione, soprattutto ora, ha senso. Primo, non abbiamo tempo da perdere. Raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 richiederà un’azione dell’Ue in tutti i settori. I tempi di attuazione in settori come l’uso del suolo e i trasporti sono lunghi e richiedono che si intensifichi l’azione già nel prossimo decennio. Si tratta di fornire certezza e sicurezza degli investimenti. Questo è ciò che chiedono il mercato e gli investitori. Secondo, frenare adesso perché “non possiamo permettercelo per il momento” è il modo più sicuro per non potercelo permettere neanche in futuro. Perché con il cambiamento climatico non possiamo scegliere l’orizzonte temporale. Non possiamo fermare l’orologio sul cambiamento climatico. Non abbiamo altra scelta che agire ora, per sviluppare nuove tecnologie e garantire che i loro costi si riducano entro un lasso di tempo in cui possiamo ancora trarne vantaggio. La scienza dimostra che, più a lungo aspettiamo, più i punti di svolta si avvicinano. Dovremmo muoverci ora che abbiamo ancora la libertà di scegliere come. Possiamo scegliere come ci muoviamo. Se aspettiamo ancora, ci saranno imposte delle scelte e queste scelte saranno molto più dolorose e molto più ingiuste per l’umanità».

Secondo Timmermans, «La nostra risposta alla crisi del Covid-19 ci offre l’opportunità di salvare posti di lavoro non per anni ma per decenni a venire e di creare nuovi posti di lavoro. Potremmo non spendere mai più così tanto per riavviare la nostra economia e spero che non lo faremo mai più. Tuttavia, il debito che stiamo caricando sulle spalle dei nostri figli e nipoti rende ancora più necessario garantire loro un futuro migliore. Un futuro più pulito, un futuro più sano e un futuro più giusto. Quindi dobbiamo essere saldi e ottenere questo risultato dall’inizio. Con l’aumentare della pressione, dobbiamo continuare a resistere alla tentazione di investire denaro in un’economia del carbonio che presto si esaurirà. Ritornare al business as usual perché è più veloce, è più facile ed è ciò che sappiamo fare, semplicemente non è un’opzione. Ovviamente è più difficile fare qualcosa che ancora non sappiamo fare, ma sarebbe sbagliato e un danno per le generazioni future se facessimo quello che sapevamo fare».

Timmermans ha concluso: «Mentre lavoriamo per superare il Covid-19, sono convinto che il percorso verso un futuro più luminoso, una società inclusiva, più verde e più forte sia proprio davanti a noi. Richiede a tutti noi di pensare oltre l’orizzonte immediato e di evitare il riflesso di restaurare ciò che era e invece realizzare ciò che deve essere fatto. Con l’European Green Deal a guidarci, ce la faremo».