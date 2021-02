La variabilità del tempo rallenta l’economia

Se la temperatura aumenta di 1° C , la crescita economica si riduce in media del 5%. L’imprevedibilità del tempo danneggia soprattutto i Paesi in via di sviluppo

[9 Febbraio 2021]

Secondo lo studio “Day-to-Day Temperature Variability Reduces Economic Growth”, pubblicato su Nature Climate Change da un team di ricercatori di Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Columbia University e Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). «Se la temperatura varia notevolmente di giorno in giorno, l’economia cresce di meno. Attraverso queste variazioni apparentemente piccole il cambiamento climatico può avere forti effetti sulla crescita economica».

Lo studio confronta i cambiamenti delle temperature giornalieri osservati con i dati economici di oltre 1.500 regioni di tutto il mondo per 40 anni, con risultati sorprendenti.

Maximilian Kotz del PIK spiega «Sappiamo da tempo che i cambiamenti nella temperatura media annuale hanno un impatto sulla crescita macroeconomica. Eppure ora, per la prima volta, siamo anche in grado di dimostrare che le variazioni delle temperature giornaliere, ovvero la variabilità a breve termine, hanno un impatto sostanziale. Se questa variabilità aumenta di un grado Celsius, la crescita economica si riduce in media di 5 punti percentuali».

Ad essere particolarmente colpite sono – come sempre – le economie nelle regioni a basso reddito del Sud del mondo. Leonie Wenz del PIK sottolinea: «Abbiamo scoperto quanto la familiarità con le variazioni di temperatura sia importante: economie come Canada o Russia, dove la temperatura media mensile varia di oltre 40° C entro un anno, sembrano più preparate a far fronte alle fluttuazioni di temperatura giornaliere rispetto alle regioni a bassa latitudine come parti dell’America Latina o del Sud-est asiatico, dove le differenze di temperatura stagionali possono essere anche di 3° C. Questo avviene probabilmente perché agricoltori e piccoli gli imprenditori hanno costruito la resilienza contro la variabilità della temperatura. Inoltre, il reddito protegge dalle perdite. Anche se a una latitudine simile, le economie nelle regioni povere sono più colpite quando la temperatura giornaliera oscilla rispetto alle loro controparti nelle regioni ricche».

Se la temperatura giornaliera si discosta dalle aspettative stagionali, gli elementi fondamentali dell’economia ne vengono influenzati negativamente, compresi i raccolti, la salute umana, le vendite e i costi operativi.

Confrontando la variabilità della temperatura giornaliera di ogni anno tra il 1979 e il 2018 con i corrispondenti dati economici regionali, i ricercatori hanno analizzato un totale di 29.000 singole osservazioni individuali e un altro autore dello studio, Anders Levermann del PIK e della Columbia University, conclude: «La rapida variabilità della temperatura è qualcosa di completamente diverso dai cambiamenti a lungo termine. Il vero problema causato da un clima che cambia sono gli impatti inaspettati, perché sono più difficili da adattarsi. Gli agricoltori e altre imprese in tutto il mondo hanno iniziato ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Ma cosa succede se il tempo diventa semplicemente più irregolare e imprevedibile? abbiamo dimostrato che il tempo irregolare rallenta l’economia. I responsabili politici e l’industria devono tenerne conto quando discutono del costo reale del cambiamento climatico».