La velocità dell’aumento antropogenico della CO2 non ha precedenti nella storia della Terra

Anche nei precedenti periodi caldi ci sono state emissioni di CO2 simili, ma l’incremento delle emissioni odierne è da 6 a 10 volte più veloce

[21 Agosto 2020]

Lo studio “Abrupt CO2 release to the atmosphere under glacial and early interglacial climate conditions”, pubblicato su Science da un team di ricercatori svizzeri, francesi e britannici presenta una nuova tecnologia di misurazione sviluppata dall’Universität Bern che fornisce una visione unica del clima del passato.

Lo studio ha analizzato la composizione atmosferica della Terra tra 330.000 e 450.000 anni fa e all’università di Berna spiegano che «Le precedenti concentrazioni di CO2 nell’atmosfera potrebbero essere ricostruite in modo più accurato che mai, grazie a misurazioni ad alta risoluzione effettuate su un nucleo di ghiaccio antartico». .

Nel 2008, gli specialisti svizzeri sono stati in grado di dimostrare che la concentrazione di CO2 nell’atmosfera negli ultimi 800.000 anni era costantemente molto inferiore a quella odierna. Da allora, gli esperti delle carote di ghiaccio si sono basati su questi risultati consentendo una ricostruzione molto più dettagliata della finestra temporale da 330.000 a 450.000 anni.

»Fino ad ora – sottolineano gli scienziati – la velocità e la frequenza massime dei salti della scala centenaria che si verificano in natura nella concentrazione di CO2 erano rimasti sconosciuti. Questo studio mostra che i bruschi aumenti di CO2 sono una caratteristica pervasiva del nostro sistema climatico e che possono verificarsi anche durante i periodi interglaciali».

Il principale autore dello studio, Christoph Nehrbass-Ahles, che ha conseguito un dottorato all’università di Berna e ora lavora all’università di Cambridge, evidenzia che «Fino ad ora, si era ipotizzato che il clima fosse molto stabile durante i precedenti periodi interglaciali e che non ci fossero bruschi cambiamenti nella concentrazione atmosferica di CO2. I bruschi aumenti erano sempre evidenti quando lo scioglimento delle masse di ghiaccio in Groenlandia o in Antartide disturbava notevolmente la circolazione oceanica. Se la CO2 nell’atmosfera aumentasse rapidamente, potrebbero essere rilevati anche cambiamenti simultanei nella circolazione dell’Oceano Atlantico».

Il fatto che i rapidi salti della CO2 potessero essere rilevati non solo durante i periodi glaciali ma anche durante due precedenti periodi interglaciali ha sorpreso i ricercatori. «Abbiamo misurato più volte questi eventi nel ghiaccio e siamo sempre giunti alla stessa conclusione – dice Nehrbass-Ahles – Il motivo per cui la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è aumentata improvvisamente durante i precedenti periodi interglaciali non può essere spiegato in modo definitivo dai ricercatori».

Un altro autore dello studio, il climatologo bernese Thomas Stocker, conferma: «Non sappiamo ancora perché ciò sia accaduto. Questo solleva nuove domande per la ricerca. Tuttavia, i salti della CO2 nei periodi interglaciali precedenti sono di gran lunga superati dall’attuale sviluppo».

I ricercatori hanno confrontato i salti della CO2 del passato con il continuo aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera causato dall’uomo. Secondo Stocker, «Il più grande salto di CO2 centenario in passato è stato di circa 15 parti per milione, che è approssimativamente equivalente all’aumento causato dall’umanità negli ultimi 6 anni. Questo, a prima vista, potrebbe non sembrare significativo, ma alla luce delle quantità di CO2 che siamo ancora autorizzati a emettere per raggiungere l’obiettivo climatico di 1,5° C concordato a Parigi, tali aumenti sono decisamente rilevanti. I risultati di questo studio ci mettono sotto pressione ancora di più per proteggere il clima».