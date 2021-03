Le siccità estive dal 2015 al 2020 sono state le peggiori in Europa negli ultimi 2100 anni

Il passato e il futuro del clima letto nelle impronte chimiche negli anelli delle querce

[16 Marzo 2021]

Secondo il nuovo studio “Recent European drought extremes beyond Common Era background variability”, pubblicato su Nature Geoscience da un team internazionale di ricercatori guidato dall’università di Cambridge, «Le recenti siccità estive in Europa sono molto più gravi di qualsiasi altra cosa negli ultimi 2.100 anni».

Per ricostruire il clima estivo europeo degli ultimi 2.110 anni I ricercatori hanno studiato le impronte chimiche presenti nelle querce europee e hanno scoperto che «Dopo una tendenza all’essiccazione a lungo termine, le condizioni di siccità dal 2015 si sono improvvisamente intensificate, oltre qualsiasi cosa negli ultimi duemila anni. Questa anomalia è probabilmente il risultato del cambiamento climatico causato dall’uomo e dei cambiamenti associati nella corrente a getto».

Le recenti siccità estive e le ondate di caldo in Europa hanno avuto conseguenze ecologiche ed economiche devastanti, che peggioreranno man mano che il clima globale continua a riscaldarsi.

Il principale autore dello studio, Ulf Büntgen del Department of geography,< dell’università di Cambridge, dell’ÚVGZ – Ústav výzkumu globální změny dell’Accademia Ceca delle Scienze (CzechGlobe) e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio della svizzera (WSL), spiega che «Siamo tutti consapevoli del cluster di estati eccezionalmente calde e secche che abbiamo avuto negli ultimi anni, ma avevamo bisogno di ricostruzioni precise delle condizioni storiche per vedere come confrontare questi recenti estremi con gli anni precedenti. I nostri risultati dimostrano che quello che abbiamo vissuto nelle ultime 5 estati è straordinario per l’Europa centrale, in termini di quanto sia stato siccitoso consecutivamente».

La maggior parte degli studi che tentano di ricostruire il clima del passato si limitano alla temperatura, ma gli isotopi stabili negli anelli degli alberi possono fornire informazioni su base annuale – e quindi datate con molta precisione – sui cambiamenti idroclimatici per lunghi periodi di tempo.

Büntgen e i suoi colleghi cechi, tedesschi e svizzeri hanno studiato più di 27.000 misurazioni dei rapporti isotopici di carbonio e ossigeno provenienti da 147 querce europee vive e morte, coprendo così un periodo di 2.110 anni. I campioni provenivano da resti archeologici, materiali subfossili, costruzioni storiche e alberi viventi di quella che oggi è la Repubblica Ceca e da parti della Baviera sud-orientale.

Büntgen, che è uno specialista in dendrocronologia, lo studio dei dati dalla crescita degli anelli degli alberi, spiega ancora che «In generale, la nostra comprensione peggiora man mano che torniamo indietro nel tempo, poiché i dataset sulle condizioni di siccità passate sono rari. Tuttavia, le intuizioni precedenti al Medioevo sono particolarmente vitali, perché ci consentono di ottenere un quadro più completo delle variazioni della siccità del passato, che erano essenziali per il funzionamento e la produttività degli ecosistemi e delle società».

I ricercatori hanno estratto e analizzato gli isotopi del carbonio e dell’ossigeno in modo indipendente per ogni anello in ogni albero, riuscendo così a realizzare un dataset più ampio e dettagliato delle condizioni idroclimatiche estive nell’Europa centrale dall’epoca romana ad oggi.

Un altro autore dello studio, il gtedesco Jan Esper della Johannes Gutenberg–Universität Mainz e di CzechGlobe evidenzia che «Questi isotopi stabili degli anelli degli alberi ci forniscono un archivio molto più accurato per ricostruire le condizioni idroclimatiche nelle aree temperate, dove gli studi convenzionali sugli anelli degli alberi spesso falliscono».

All’università di Cambridge aggiungono che «Gli isotopi stabili degli anelli degli alberi differiscono dalle normali misure degli anelli degli alberi della larghezza dell’anello e della densità del legno, poiché riflettono le condizioni fisiche e le risposte degli alberi piuttosto che la crescita netta del fusto». Paolo Cherubini del WSL, spiega a sua volta: «Mentre i valori del carbonio dipendono dall’attività fotosintetica, i valori dell’ossigeno sono influenzati dall’acqua. Insieme, sono strettamente correlati alle condizioni della stagione di crescita. Durante il periodo di 2.110 anni, i dati sugli isotopi degli anelli degli alberi hanno mostrato che c’erano estati molto umide, come nel 200, 720 e 1100 dell’Era Volgare (CE), ed estati molto secche, come nel 40, 590, 950 e 1510 CE. Nonostante questi “anni fuori dall’ordinario”, i risultati mostrano che negli ultimi due millenni l’Europa sta lentamente diventando più secca».

Tuttavia, i campioni del 2015-2018 dimostrano che le condizioni di siccità nelle ultime estati superano di gran lunga qualsiasi siccità verificatasi in Europa negli anni 2.110. Mirek Trnka del CzechGlobe conferma: «Abbiamo assistito a un forte calo dopo secoli di un lento e significativo declino, il che è particolarmente allarmante per l’agricoltura e la silvicoltura. Un deperimento forestale senza precedenti in gran parte dell’Europa centrale conferma i nostri risultati».

I ricercatori affermano che «Il recente cluster di estati anormalmente secche è molto probabilmente il risultato del riscaldamento climatico antropogenico e dei cambiamenti associati nella posizione della corrente a getto».

Büntgen conclude: «Il cambiamento climatico non significa che diventerà più secco ovunque: alcuni luoghi potrebbero diventare più umidi o più freddi, ma le condizioni estreme diventeranno più frequenti, il che potrebbe essere devastante per l’agricoltura, gli ecosistemi e le società nel loro insieme».