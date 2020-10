Muroni: contro crisi climatica e dissesto usare bene il recovery plan

Le tragedie annunciate del maltempo. Legambiente «Nuovo modello di sviluppo che affronti i cambiamenti climatici»

Morassut: «I fondi contro il dissesto ci sono, ma serve potenziare gli uffici regionali»

[5 Ottobre 2020]

Mentre le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia salgono a 6 e si cercano ancora i dispersi, il bilancio dei danni è drammatico e, come ricorda la deputata di Liberi e uguali Rossella Muroni, «Siamo un Paese fragile in cui la crisi climatica aggrava il rischio idrogeologico. Lo hanno drammaticamente dimostrato, ancora una volta, i nubifragi che hanno investito il Nord Italia e in particolare la Valle d’Aosta il Piemonte e la Liguria, comunità a cui esprimo solidarietà e vicinanza. Una politica lungimirante deve dare priorità al taglio dei gas serra, alla messa in sicurezza, alla mitigazione del rischio, all’adattamento al climate change, ai piani di resilienza per le città e alla corretta gestione di tutti i nostri territori. Mettendo su questa grande opera che serve al Paese risorse adeguate. Poi basta consumo di suolo e mai più condoni. Il sistema Paese deve puntare su un Green Deal che metta davvero al centro l’ambiente e la salute dei cittadini, mai come ora l’Europa è pronta a sostenerci, non sprechiamo questa occasione. L’unica difesa italiana contro crisi climatica e dissesto idrogeologico è usare bene il Recovery Plan».

Il rieletto presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha chiesto lo stato di calamità naturale e ha aggiunto: «Mi auguro, ho sentito diversi Ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera alle 21 venga ovviamente approvato».

Ma Legambiente Liguria ricorda che «Ancora una volta la nostra regione paga duramente le conseguenze dell’emergenza climatica. I fenomeni meteorologici vanno intensificandosi e i rilevamenti delle centraline istituzionali parlano chiaro: raffiche di vento sempre più forti ad ogni allerta meteo, piogge sempre più intense, forza del mare che si intensifica sempre più, su una costa già in erosione. Nessuna novità quindi e nessuno può affermare di non sapere e di non essere a conoscenza della gravità della situazione. Le conseguenze sono infrastrutture stradali e ponti che crollano, frane e smottamenti, cittadini isolati, assenza di corrente e di gas, in questa allerta che ha colpito soprattutto il ponente e il levante della nostra Regione».

Il Cigno Verde ligure sottolinea che «Abbiamo, a tutti gli effetti, un problema di sicurezza ambientale che da tempo avrebbe dovuto essere affrontato. Il report sui mutamenti climatici in Italia, prodotto dal Centro euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), presentato alcuni giorni fa, fa emergere scenari e condizioni che in Liguria sono già evidenti nella loro drammaticità. E’ ancora possibile intervenire ma la classe politica non sembra orientata a seguire i suggerimenti imperativi ed urgenti che dovrebbero essere messi in atto, a partire dalla decisa decarbonizzazione della nostra economia, del nostro modello di sviluppo».

Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, conclude: «I decisori politici attendono l’emergenza con i conseguenti drammi idrogeologici e infrastrutturali, per avere fondi a disposizione e finanziare progetti che non dialogano tra loro, con il territorio, in modo organico e pianificato. Ogni volta una emorragia di denaro pubblico con interventi che non fanno arretrare i mutamenti climatici ma rappresentano “tapulli” mascherati da azioni che dovrebbero mitigare o consentire l’adattamento dei territori alle emergenze. Ringraziamo le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari per il prezioso lavoro che anche in questa occasione continuano a rendere alla collettività; inviamo le nostre condoglianze alla famiglia di Rinaldo Challancin, il caposquadra volontario dei Vigili del Fuoco che ha perso la vita la notte scorsa in Val d’Aosta nell’adempimento del suo lavoro, sperando che gli undici dispersi vengano presto ritrovati sani e salvi».

A tutti risponde il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut: «Gli effetti del maltempo hanno ancora una volta colpito una delle regioni più esposte al rischio idrogeologico: la Liguria. Attualmente le risorse a disposizione delle Regioni per la difesa del suolo ed il contrasto al rischio idrologico sono notevoli ed ulteriori risorse sono state previste dal Governo nell’ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione e nel Piano per la ricostruzione. Occorre spendere bene e per tempo i fondi disponibili e questo compito spetta alle Regioni, d’intesa con i Comuni, in coerenza con i Piani predisposti dalle Autorità Distrettuali e con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente, che sta operando per sveltire le procedure ed offrire agli enti territoriali l’opportunità di avvalersi del supporto tecnico delle società pubbliche di livello nazionale, specializzate nella redazione di bandi, aggiudicazione e progettazione delle opere e di Istituti di ricerca come Ispra».

Secondo Morassut, «Per migliorare sempre di più l’efficacia e la puntualità degli interventi, occorre potenziare al massimo gli uffici tecnici regionali con l’innesto di figure scientifiche specifiche, in primo luogo geologi e ingegneri idraulici. Questo impegno riguarda direttamente le istituzioni regionali che l’ordinamento individua come titolari degli interventi e alle quali assegna poteri commissariali».

Il sottosegretario conclude: «Non c’è spazio, su questa materia, per astratti proclami. Le risorse che sono disponibili vanno spese ed utilizzate con la piena responsabilità di tutti senza distinzione di colore politico. Una frana, un’alluvione, una valanga non riconosce partiti o colori politici ma si contrasta e si mitiga con il lavoro fatto di azioni operative. Attualmente il livello medio di capacità di spesa delle regioni, relativamente ai fondi annualmente assegnati dal Ministero, si aggira sul 60 per cento. Occorre migliorare, pur consapevoli del fatto che le opere per la difesa del suolo ed il contrasto al rischio idraulico hanno la più alta complessità attuativa di tutto il vasto universo delle opere pubbliche. Questo è uno dei banchi di prova del regionalismo italiano e della modernizzazione della pubblica amministrazione italiana».