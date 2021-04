Leaders Summit on Climate, gli ambientalisti Usa: passi nella giusta direzione ma insufficienti

L'impegno di Biden per il clima è molto al di sotto della "quota equa" degli Stati Uniti

[23 Aprile 2021]

Ci sono state molte reazioni da parte degli ambientalisti statunitensi al discorso del presidente Joe Biden al Leaders Summit on Climate e in gran parte non sono entusiastiche come quelle che si leggono e si sentono nei media italiani. in arrivo agli annunci del Leaders Summit.

Al Climate Leaders Summit, l’amministrazione Biden ha presentato il Nationally Determined Contribution (NDC) Usa per l’Accordo di Parigi che entro il 2030 ridurrà le emissioni dal 50 al 52% rispetto ai livelli del 2005. L’impegno degli Usa è in linea con un’analisi pubblicata la scorsa settimana da Sierra Club, la più grande e influente associazione ambientalista Usa – vicina ai Democratici e che ha fortemente sostenuto la campagna elettorale di Joe Biden – che sottolinea come gli ambientalisti abbiano guidato il progresso e accelerato la riduzione delle emissioni così tanto che per gli Usa sarà possibile ridurre le loro emissioni almeno della metà entro la fine del decennio.

Cherelle Blazer, direttrice della campagna internazionale per il clima e la politica d Sierra Club, ha detto: «Il Sierra Club applaude il presidente Biden, il consigliere nazionale per il clima Gina McCarthy e l’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima John Kerry per aver affrontato l’urgenza del momento e annunciato un impegno ambizioso per l’Accordo di Parigi che stimolerà il cambiamento reale e posizionerà ancora una volta gli Stati Uniti come leader climatico globale. Ora è il momento di intraprendere un’azione coraggiosa. Abbiamo solo tempo fino al 2030 prima che il nostro budget per il clima venga speso e, a livello federale, gli Usa hanno sprecato gli ultimi 4 anni sotto Trump. Ora abbiamo un’opportunità storica per intraprendere un cambiamento trasformazionale alla scala necessaria, promuovendo al contempo aria e acqua più pulite, salari più alti, maggiore equità, comunità più sane e un clima più stabile. E’ grazie al nostro lavoro collettivo con gli alleati in tutto il movimento che abbiamo ancora una possibilità di combattere per evitare i peggiori effetti della crisi climatica. Sierra Club è pronto a continuare a guidare i progressi che ci hanno portato a questo momento e ad aiutare ad affrontare la crisi climatica e ricostruire un’economia energetica più forte e pulita per tutti».

Positivo anche il giudizio di Carter Roberts, Presidente e CEO cdel Wwf Usa: «Come ha affermato in precedenza il presidente Biden, la comunità internazionale risponde al potere del nostro esempio, non solo all’esempio del nostro potere. L’annuncio di un nuovo obiettivo degli Stati Uniti per l’Accordo di Parigi fa leva su questo principio. Mettendosi in linea con la scienza, il presidente Biden ha ristabilito gli Stati Uniti come leader nell’ambizione climatica globale. Il nuovo obiettivo crea slancio, insieme al Leaders Climate Summit di questa settimana, affinché altre nazioni assumano impegni simili in vista della COP di Glasgow entro la fine dell’anno. E si allinea con ciò che ha richiesto un crescente coro di voci dal settore privato e in tutta la società, chiarendo che il presidente ha un ampio sostegno in tutti i settori per questo nuovo obiettivo. Non vediamo l’ora di lavorare con l’amministrazione Biden, i leader aziendali, le città, gli Stati e altre entità per contribuire a fornire i risultati necessari per raggiungere questo nuovo obiettivo entro il 2030».

Il presidente del Natural Resources Defense Council (NRDC), Mitchell Bernard, concorda sul giudizio positivo sul discorso di Biden e sugli obiettivi climatici Usa dato da Sierra Club e Wwf : «Questo sposa l’azione per il clima con una ripresa equa in patria e la leadership degli Stati Uniti all’estero. Allinea la politica nazionale con il minimo che la scienza richiede, l’economia ha bisogno e la comunità globale conti sul nostro Paese per fornirla. La leadership globale inizia in casa e Biden dà il buon esempio. Questo impegno si eleva all’urgenza del compito. E’ ambizioso ma realizzabile. Possiamo farlo e farlo in un modo che crei milioni di posti di lavoro ben retribuiti, renda le nostre comunità più sane e la nostra società più equa».

Non è così fiduciosa Greenpeace Usa che evidenzia che gli NDC presentati da Biden non includono «Obiettivi o scadenze per l’eliminazione graduale della produzione e dell’uso di combustibili fossili come richiesto dalla scienza e dalla giustizia».

Janet Redman, direttrice della campagna clima di Greenpeace Usa, non è per niente soddisfatta: «Ci aspettiamo di più da un presidente che ha ripetutamente elencato il cambiamento climatico come una delle sue massime priorità. Essendo uno dei paesi più inquinanti nella storia del mondo, gli Stati Uniti devono impegnarsi per la loro giusta quota di azione per il clima riducendo le emissioni assolute del 70% entro il 2030. I nostri leader non dovrebbero lasciarsi ingannare da soluzioni non provate come la cattura del carbonio e le compensazioni promosse dall’industria petrolifera e del gas. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte di emissioni di carbonio e l’inquinamento atmosferico da combustibili fossili è una crisi di salute pubblica: non c’è compenso per questo. Gli sforzi per ridurre le emissioni senza eliminare gradualmente la produzione di combustibili fossili non fanno che perpetuare gli impatti razzisti sulla salute dell’inquinamento da combustibili fossili. Questo è un momento storico e i nostri leader devono essere audaci. Esortiamo il presidente Biden a rifiutare nuovi progetti di petrolio e gas, a smantellare l’estrazione di combustibili fossili esistenti e ad investire nei lavoratori e nelle comunità durante la transizione verso un’economia rinnovabile al 100%. Per ricostruire meglio, Joe Biden deve ricostruire Fossil Free».

Secondo il recente rapporto “Fossil Fuel Racism” di Greenpeace USA, Movement for Black Lives e il Gulf Coast Center for Law & Policy, «L’eliminazione graduale della produzione di combustibili fossili farebbe avanzare insieme gli obiettivi dichiarati del presidente Biden in materia di clima, salute pubblica e giustizia razziale I combustibili fossili non stanno portando la crisi climatica, ma ogni fase della produzione di combustibili fossili – estrazione, trasporto, raffinazione e produzione – inquina in modo sproporzionato le comunità nere, brown, indigene e povere».

Melita Steele, direttrice del programma di Greenpeace Africa, se la prende anche con i I leader africani che hanno partecipato al Leaders Summit on Climate : «Devono fare di più che stare al tavolo della biodiversità e dei vertici sul clima. Abbiamo bisogno che siano seri nell’affrontare le emissioni a casa loro e inequivocabili nel proteggere la biodiversità naturale del loro Paese al fine di affrontare una crisi climatica che vede nel continente impatti meteorologici estremi ogni anno sempre peggiori».

Per Abby Maxman, amministratore delegato di Oxfam America, l’annuncio di Biden «E’ un passo nella giusta direzione, ma sono necessarie ulteriori azioni. L’1% più ricco della popolazione mondiale è responsabile di oltre il doppio dell’inquinamento da carbonio rispetto ai 3,1 miliardi di persone che costituiscono la metà più povera dell’umanità. In quanto paese più ricco del mondo e più grande emettitore storico di gas serra, gli Stati Uniti devono ai più vulnerabili del mondo l’aumento del loro obiettivo di riduzione delle emissioni al fine di prevenire ulteriori impatti sui cambiamenti climatici».

Deluso dal summit anche Steve Trent, direttore esecutivo della Environmental Justice Foundation: «Abbiamo bisogno di impegni più ambiziosi da parte dei grandi emettitori e di piani più vincolanti sui finanziamenti per il clima, l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura che corrispondano all’urgenza della crisi che dobbiamo affrontare».

All’inizio del mese, una coalizione di gruppi ambientalisti, per la giustizia ambientale e lo sviluppo internazionale hanno pubblicato il “Fair Shares Nationally Determined Contribution” (“Fair Shares NDC”) per gli Stati Uniti, che stabilisce le misure che gli Usa – come paese più ricco del mondo e più grande inquinatore storico di carbonio – dovrebbero impegnarsi ad attuare per assumersi davvero la loro “giusta quota” dello sforzo globale per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C. Questa “giusta quota” richiederebbe agli Usa molto più di quanto annunciato da Biden: ridurre le emissioni dell’equivalente del 195% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, da ottenere tagliando le emissioni nazionali del 70% e fornendo finanziamenti internazionali per consentire l’equivalente di un’ulteriore riduzione del 125% nei Paesi in via di sviluppo; contribuire con almeno 800 miliardi di dollari ai finanziamenti internazionali per il clima tra il 2021 e il 2030, equamente suddivisi tra i finanziamenti per la mitigazione, l’adattamento e le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici irreversibili (267 miliardi di dollari ciascuno) come acconto della giusta quota degli Stati Uniti della finanza internazionale per il clima.

Anche i deputati democratici Adriano Espaillat, Jamaal Bowman e altri 25 membri del Congresso hanno scritto al presidente Biden per chiedere chiedendo un “Fair Shares NDC”.

Per Dipti Bhatnagar, coordinatore del programma internazionale per la giustizia e l’energia climatica di Friends of the Earth International, che si occupa del Mozambico, «L’obiettivo per il clima degli Stati Uniti è di magnitudo al di sotto dell’equa quota di azione per il clima degli Stati Uniti, sia in termini di riduzioni effettive dei gas serra, sia in termini di fornitura di finanziamenti e altra assistenza alle comunità nel Sud del mondo che si stanno riprendendo da una crisi climatica che non hanno creato. La siccità sta distruggendo i raccolti, i cicloni stanno spianando le case e intere nazioni stanno letteralmente scomparendo. Questo obiettivo climatico non è né guidato dalla giustizia e dall’equità né dalla scienza, e questo non è accettabile. Gli Stati Uniti devono accettare e affrontare il loro alto livello di responsabilità per la crisi climatica e l’incoraggiamento di stili di vita ad alto contenuto di carbonio in tutto il mondo, per i quali il pianeta e le persone stanno pagando gravemente il prezzo.

Anche Niranjali Amerasinghe, direttrice esecutiva di ActionAid USA, denuncia che «C’è molto rumore sull’obiettivo del presidente Biden di ridurre le emissioni del 50 – 52% entro il 2030. Ma sappiamo che questo non è abbastanza e nel frattempo stiamo ancora aspettando un impegno a lungo termine sull’altrettanto importante questione della finanza internazionale per il clima. Gli Stati Uniti hanno l’obbligo di fornire finanziamenti e altre forme di sostegno per consentire la riduzione delle emissioni nei Paesi più poveri e per garantire che le comunità in prima linea in quei Paesi possano sopravvivere agli impatti climatici che stanno già avvenendo. Nessuna politica climatica degli Stati Uniti è completa senza un forte impegno finanziario per il clima, e lasciarla fuori significa lasciare dietro di sé centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che hanno avuto poco o nessun ruolo nel causare la crisi climatica».

Anche per Bridget Burns, direttrice della Women’s Environment & Development Organization (WEDO), gli impegni Usa sono insufficienti: «Per molti anni, gli Stati Uniti non sono riusciti a dare la priorità ai bisogni delle comunità in prima linea colpite dai cambiamenti climatici e riconoscono l’imperativo globale di limitare il riscaldamento a 1,5° C. L’NDC di oggi compie un piccolo passo avanti per aumentare l’ambizione in riconoscimento di questo momento critico, ma non ci pone su una traiettoria allineata agli 1,5° C. L’azione per il clima di cui abbiamo bisogno per preservare la possibilità di un pianeta giusto e sano deve portare avanti questa ambizione con maggiori riduzioni delle emissioni interne, mettere al centro i diritti umani, la giustizia ambientale e l’uguaglianza di genere e fornire finanziamenti sostanziali ai Paesi in via di sviluppo, come è nostra responsabilità in quanto principale contributore mondiale alla crisi climatica».

Karen Orenstein, direttrice del programma per il clima e l’energia di Friends of the Earth Usa, ha concluso: «L’impegno del presidente Biden può sembrare ambizioso per Washington, ma è nettamente inadeguato e profondamente ingiusto per i miliardi di persone che vivono nel sud del mondo. E’ in netto contrasto con il suo impegno espresso a mettere la giustizia ambientale al centro del suo approccio al governo. Biden deve tornare al tavolo e presentare un a Nationally Determined Contribution nel quale gli Stati Uniti fanno la loro giusta parte per mantenere il mondo sulla buona strada per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius».