L’emergenza climatica è un gravissimo pericolo per la pace

I Paesi vulnerabili rischiano di rimanere intrappolati in un circolo vizioso di disastri climatici e conflitti

[28 Luglio 2020]

Intervenendo di fronte al Consiglio di sicurezza durante una videoconferenza su clima e sicurezza, Miroslav Jenča, segretario generale aggiunto dell’Onu per l’Europa, Asia Centrale e Americhe, ha detto che «L’emergenza climatica generata dal riscaldamento globale, sta esacerbando i rischi esistenti per la pace e la sicurezza internazionali, mentre ne crea anche di nuovi. L’emergenza climatica è un pericolo per la pace» e ha invitato tutti coloro che hanno a cuore la pace e la sicurezza ad accelerare l’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici».

Secondo Jenča, «Il cambiamento climatico ha un impatto su tutti noi. Temperature record, livelli del mare senza precedenti e frequenti eventi meteorologici estremi dipingono un futuro pericoloso per il pianeta e per l’umanità. L’ambiente soffre e le persone soffrono. Mentre le vite e i mezzi di sussistenza sono minacciati, la concorrenza delle risorse aumenta e le comunità vengono sfollate. L’emergenza climatica è un pericolo per la pace. Non esiste un collegamento automatico tra cambiamento climatico e conflitti. Ma il cambiamento climatico aggrava i rischi esistenti e ne crea di nuovi».

E le conseguenze variano da regione a regione: «Nel Pacifico, l’innalzamento del livello del mare mette sotto pressione i mezzi di sussistenza, il tutto aggravato da frequenti eventi meteorologici estremi che comportano un rischio per la coesione sociale. In Asia centrale, lo stress idrico e l’accesso ridotto alle risorse naturali e all’energia possono contribuire alle tensioni regionali. Nell’Africa sub-sahariana, nell’Asia meridionale e nell’America latina, i cambiamenti climatici dovrebbero sfollare oltre 140 milioni di persone entro i loro confini nazionali entro il 2050, con conseguenze potenzialmente dirompenti per la stabilità regionale. Nel Corno d’Africa e in Medio Oriente, gli effetti dei cambiamenti climatici hanno accentuato i risentimenti e intensificato il rischio di conflitti violenti, fornendo cibo per le organizzazioni estremiste. In tutto il mondo, le situazioni fragili o colpite da conflitti sono più esposte e meno in grado di far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Non a caso, 7 dei 10 paesi più vulnerabili e meno preparati ad affrontare i cambiamenti climatici ospitano un’operazione di mantenimento della pace o una missione politica speciale. Esistono differenze tra regioni, all’interno delle regioni e all’interno delle comunità. I rischi per la sicurezza legati al clima incidono su donne, uomini, ragazze e ragazzi in diversi modi. In Sudan, i cambiamenti climatici si intersecano con i conflitti e con l’eredità di un processo decisionale esclusivo che aggrava la scarsità di risorse. Di conseguenza, gli uomini hanno spesso bisogno di migrare lontano dalle loro famiglie in cerca di mezzi di sussistenza alternativi, lasciando le donne nelle aree rurali, dove si trovano in prima linea sia nei cambiamenti climatici che nell’insicurezza».

Secondo Jenča, «Per far fronte ai cambiamenti climatici, dobbiamo agire su più fronti. Indubbiamente, abbiamo bisogno di un’azione ambiziosa per il clima e di un impegno per accelerare l’attuazione dell’accordo di Parigi. Anche gli attori della pace e della sicurezza hanno un ruolo essenziale da svolgere. L’incapacità di considerare i crescenti impatti dei cambiamenti climatici comprometterà i nostri sforzi nella prevenzione dei conflitti, nel consolidamento della pace e nel mantenimento della pace, e rischierà di intrappolare i Paesi vulnerabili in un circolo vizioso di disastri e conflitti climatici. Nel bacino del Ciad, le sfide legate all’insicurezza e alla governance hanno impedito gli sforzi di adattamento climatico, incidendo sui mezzi di sussistenza, sulla coesione sociale e, in definitiva, sulla sicurezza umana, che Boko Haram ha dimostrato di saper sfruttare».

In base ai dati e ai fatti e a quel che accade a livello globale, Jenča ha delineato alcune azioni che possiamo intraprendere insieme per affrontare i rischi per la sicurezza legati al clima in modo più efficace: «Primo, dobbiamo sfruttare le nuove tecnologie e migliorare la nostra capacità analitica di tradurre la previsione del clima a lungo termine in analisi attuabili. Il Climate Security Mechanism – un’iniziativa congiunta del Department of Political and Peacebuilding Affairs, dell’United Nations Development Programme e dell’United Nations Environment Programme – ha sviluppato una guida in tal senso e sostiene approcci innovativi nel settore. In Iraq, l’United Nations Assistance Mission, sostenuta dal Department of Political and Peacebuilding Affairs, sta sviluppando un sistema di allarme rapido che combina tecniche di telerilevamento con un’analisi dei dati sulla densità di popolazione e sugli spostamenti per anticipare potenziali tensioni sulle risorse idriche. Secondo, i nostri sforzi per garantire la pace e la sicurezza devono mettere al centro le persone e imparare da coloro che ogni giorno sperimentano le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla loro sicurezza. (…) Nel nostro lavoro, stiamo anche cercando di comprendere la più ampia gamma di prospettive, come quelle di praticanti e organizzazioni di base dei Caraibi, del Medio Oriente, del Nepal, del Pacifico e del Sahel. Basandosi sul potere delle donne e dei giovani come agenti per il cambiamento, dobbiamo integrare meglio gli obiettivi di costruzione della pace, ambientali e di uguaglianza di genere. A Chocó, in Colombia, un progetto pilota inter-agenzie delle Nazioni Unite i sta promuovendo l’impegno delle donne nella governance ambientale e nella gestione delle risorse naturali nel contesto dell’attuazione dell’accordo finale di pace, con effetti positivi sul consolidamento della pace a livello locale. Terzo, dobbiamo rafforzare i partenariati multidimensionali e collegare il lavoro delle Nazioni Unite, degli Stati membri, delle organizzazioni regionali e di altri settori in questo ambito. La Regional Stabilization, Recovery and Resilience Strategy for Areas Affected by Boko Haram nel bacino del Lago Ciad, guidata dall’Unione Africana e dalla Lake Chad Basin Commission, dimostra il potenziale degli approcci inclusivi e informati sul clima e sulla sicurezza e mostra un percorso verso la stabilità. L’United Nations Office for West Africa and the Sahel e l’Economic Community of West African States hanno istituito un meccanismo di coordinamento congiunto sui rischi per la sicurezza legati al clima, che cerca tra l’altro di individuare buone pratiche per la prevenzione della violenza connessa alla transumanza nella regione. Nel Pacifico, le Nazioni Unite stanno continuando il loro stringente impegno con il Pacific Islands Forum per sostenere l’attuazione della Dichiarazione di Boe e contribuire a rafforzare la resilienza di Stati e comunità per affrontare le sfide uniche affrontate dalle nazioni degli atolli. E in Asia centrale, l’United Nations Regional Center for Preventive Diplomacy sostiene la Green Central Asia Initiative, lanciata dalla Germania, per creare un ambiente favorevole alla cooperazione regionale in materia di acque transfrontaliere e cambiamenti climatici. Questi esempi su misura, specifici per regione, possono fornire preziosi spunti e lezioni per altre partnership da realizzare. Siamo fortemente impegnati in tale collaborazione».

Jenča ha concluso: «Negli ultimi anni abbiamo compiuto notevoli progressi nella comprensione dei legami tra cambiamento climatico, pace e sicurezza. Ma il cambiamento climatico è implacabile e i suoi effetti a cascata continueranno a crescere e ad evolversi. Dobbiamo rimanere vigili ed evocare il coraggio di adattare i nostri approcci consolidati per garantire che siano idonei a un mondo mutato dal clima. E soprattutto, dobbiamo tradurre le parole in azione. Come ha sottolineato il segretario generale, la ripresa della pandemia offre un’opportunità per rafforzare la resilienza e promuovere la giustizia climatica».