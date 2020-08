Luglio 2020 è stato il più caldo mai registrato nell’emisfero Nord e il secondo più caldo per il pianeta

Minimo storico per l’estensione del ghiaccio marino artico. In calo anche quello antartico

[14 Agosto 2020]

Secondo il nuovo “Assessing the Global Climate in July 2020” pubblicoato dai National Centers for Environmental Information della National oceanic and atmospheric adiminstration (Noaa) Usa, il luglio 2020 è stato il secondo più caldo mai registrato al mondo insieme al luglio 2016, ma nell’emisfero Nord ha battuto tutti i precedenti record di temperatura, compreso quello precedente nel 2019.

A luglio 2020 la temperatura globale del luglio 2020 è stata di 16,72 gradi Centigradi, cioè 0,92° C sopra la media del XX secolo, e superata solo di un soffio, 0,01° C, dal record del luglio 2019.

Alla Noaa sottolineano che «La temperatura media combinata della superficie terrestre e oceanica per l’emisfero settentrionale, la più alta mai registrata per luglio, è stata di un senza precedenti 1,18° i C sopra la media. La temperatura combinata ha superato luglio 2019 di 0,08° C».

A luglio ci sono state temperature record anche in alcune parti dell’Asia sudorientale, del Sud America settentrionale, del Nord America, così come nell’Oceano Pacifico occidentale e settentrionale, nell’Oceano Indiano settentrionale e in alcune parti del Mar dei Caraibi.

In un anno (year-to-date – YTD), la temperatura terrestre globale è stata la seconda più alta in 141 anni con una media di 14,85° C, cioè 1,05° C sopra la media del XX secolo. Un valore che è solo di 0,04° C al record toccato nel 2016. E’ stato l’YTD più caldo registrato in gran parte dell’Asia settentrionale e in alcune parti di Europa, Cina, Messico, Sud America settentrionale e sulla superficie degli gli oceani Atlantico, Indiano settentrionale e Pacifico.

Il ghiaccio marino artico si è ridotto ai minimi storici: secondo il National Snow and Ice Data Center, la sua estensione a luglio 2020 è stata la più piccola di sempre da record di 42 anni e il 23,1% al di sotto della media del 1981-2010, inferiore di 120.000 miglia quadrate al precedente record stabilito nel 2019, equivalenti alle dimensioni del Vietnam.

L’estensione del ghiaccio marino antartico a luglio 2020 è stata di 120.000 miglia quadrate, l’1,9%, al di sotto della media del 1981-2010 e la nona estensione più piccolo registrata a luglio. Il luglio 2020 ha segnato il quarto luglio consecutivo, con il ghiaccio marino antartico al di sotto della media.

Le temperature più fredde della media a luglio erano limitate a piccole aree del Nord America settentrionale, Scandinavia, Cina orientale, Sud America meridionale, così come nell’Oceano Atlantico settentrionale e nell’Oceano Pacifico tropicale orientale. Nessun territorio o area oceanica a luglio 2020 ha registrato temperature fredde record.