Meeting di Roma del WFP: occorre una collaborazione senza precedenti nell’affrontare le molteplici crisi globali

Cambiamento climatico, Covid-19, guerre e fame: «Supereremo queste immense sfide solo se uniamo le forze e lavoriamo insieme per un futuro migliore»

[17 Novembre 2020]

Il tema centrale del meeting virtuale di alto livello che si è tenuto a Roma nella sede del World Food Programme (WFP) è stato la constatazione che «La pandemia di Covid-19 sta invertendo i progressi dello sviluppo e mettendo alla prova le basi della pace globale, ma offre anche un’opportunità senza precedenti per collaborare per aiutare i governi e le comunità a ricostruire meglio».

Al meeting organizzato dall’Agenzia Onu vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2020 hanno partecipato i massimi rappresentanti delle Nazioni Unite, istituzioni finanziarie internazionali, Unione Africana, Unione Europea e governi e il segretario dell’Onu António Guterres ha sottolineato che «Mentre i Paesi ricostruiscono e ripristinano le loro economie, dobbiamo accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, intraprendere cambiamenti radicali nei nostri sistemi alimentari e raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050». Guterres ha anche ricordato l’importanza di un cessate il fuoco globale e che «I conflitti e l’instabilità sono i principali fattori alla base della fame. Il Premio Nobel per la Pace del WFP 2020 ha inviato un messaggio importante: il cibo è pace. La fame è un oltraggio in un mondo di abbondanza».

Le discussioni si sono concentrate sulle scoperte essenziali e rapide necessarie per evitare che gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) del 2030 diventino irraggiungibili: «Solo lavorando insieme, abbattendo le barriere istituzionali e approfondendo la collaborazione, i principali attori, dalle unioni africane ed europee, alle Nazioni Unite e alle istituzioni finanziarie internazionali, possono incanalare le risorse aggiuntive necessarie per realizzare gli SDG e sostenere i governi nel fornire in modo più efficiente i loro cittadini».

Il direttore esecutivo del WFP, David Beasley, ha ricordato che «Questi sono tempi davvero senza precedenti. Stiamo affrontando la minaccia della carestia in più Paesi, mentre Covid-19, conflitti e crisi meteorologiche stanno facendo impazzire i tassi di fame in molte parti del mondo. Nessun Paese o organizzazione può risolvere da solo tutti questi problemi. Supereremo queste immense sfide solo se uniamo le forze e lavoriamo insieme per un futuro migliore. Il backdropping richiede un’azione urgente non solo per la pandemia di coronavirus, che ha ucciso più di 1,3 milioni di persone in tutto il mondo, ma anche per la crisi climatica incombente e potenzialmente molto più catastrofica. L’impatto di questi shock – che alimentano e intensificano i conflitti in molti luoghi – si vede già oggi, nei livelli crescenti di fame, migrazione ed eventi meteorologici estremi».

Il presidente del Consiglio esecutivo del WFP, l’ambasciatore della Germania Ulrich Seidenberger, ha aggiunto che «In questo momento storico di crisi multiple dobbiamo ripensare il nostro intero sistema umanitario e di sviluppo e mirare a breakthroughs che smantellino i nostri rispettivi silos, invece di lavorare solo su una migliore collaborazione all’interno dei silos istituzionali esistenti. Le sfide che il mondo deve affrontare oggi richiedono risposte integrate a livello globale per utilizzare meglio le risorse mobilitate fino ad oggi. Ciò può essere ottenuto solo attraverso la pianificazione, il finanziamento e l’attuazione congiunti delle principali parti interessate come quelle che partecipano all’odierna discussione del gruppo di alto livello».

Il WFP ha ribadito che «Le molteplici crisi odierne richiedono che le migliori istituzioni mondiali trovino rapidamente modi migliori per snellire le procedure istituzionali e rimodellare gli approcci per lavorare in modo collaborativo su obiettivi umanitari, di sviluppo e di costruzione della pace. Questi sforzi devono anche coinvolgere la più ampia comunità dello sviluppo, insieme al settore privato e ai gruppi sottorappresentati, comprese le donne».

Nel suo intervento, il presidente del Gruppo della Banca mondiale, David Malpass, ha detto che «Il Covid-19 e le chiusure economiche hanno inflitto una battuta d’arresto senza precedenti allo sforzo globale per porre fine alla povertà estrema e aumentare la prosperità condivisa. Nel suo primo anno, la pandemia sta spingendo 150 milioni di persone nella povertà estrema, ponendo fine a due decenni di continui progressi nella riduzione della povertà. Ha preso delle vite e interrotto i mezzi di sussistenza in ogni angolo del globo, cambiando il nostro mondo al di là di qualsiasi cosa avremmo potuto immaginare. I più colpiti sono i Paesi più poveri e le persone più povere all’interno di ogni Paese, aumentando la disuguaglianza. E’ probabile che la pandemia lasci una cicatrice duratura sulla prossima generazione, con l’impatto più duro su donne, bambini e persone vulnerabili. Il Covid-19 ha modificato ogni aspetto dell’attività commerciale e del business, riducendo il PIL, alimentando la crisi del debito e innescando gravi crisi alimentari. Malattia, aumento dell’insicurezza alimentare, perdita di posti di lavoro e chiusura delle scuole stanno erodendo il capitale umano, lasciandoci una perdita di guadagni che può durare tutta la vita».

Il risultato è un’emergenza globale senza precedenti che richiede cooperazione internazionale a tutti i livelli.

Malpass ha ricordato che «Milioni di persone in Africa orientale stanno affrontando una triplice crisi – la pandemia, il collasso economico e la più grande epidemia di locuste del deserto degli ultimi decenni – una prova evidente della vulnerabilità dei raccolti e dell’urgenza di mettere i sistemi alimentari in una situazione più sana, sostenibile e prospera. Queste crisi composte sono particolarmente devastanti nei Paesi colpiti da fragilità, conflitti e violenze, che stanno affrontando la più profonda recessione degli ultimi 50 anni».

La cooperazione internazionale è vitale a tutti i livelli e in tutti i settori e il presidente del Gruppo della Banca mondiale si è soffermato sull’onere del debito, che è diventato molto più pesante a causa della recessione economica. Iniziative come la Debt Service Suspension Initiative (DSSI) del G20 hanno fornito una boccata d’ossigeno, ma questa franchigia da parte del G20 durerà fino al 30 giugno, «Tuttavia – fa notare Malpass – nella maggior parte dei casi, queste iniziative forniscono solo una cancellazione temporanea del debito, posticipando i pagamenti ma non riducendo l’onere del debito finale (…) Stiamo lavorando su approcci efficaci per la riduzione e la risoluzione del debito. Una maggiore trasparenza sarà fondamentale per bilanciare meglio gli interessi delle persone con gli interessi di coloro che firmano il debito e i contratti di investimento. L’urgenza è chiara. Dobbiamo evitare di ripetere i protratti processi di ristrutturazione del debito che hanno ritardato i recuperi passati e creato cicli di indebitamento insostenibile. La cooperazione internazionale è fondamentale, quindi lavoriamo insieme per evitare che si perda un decennio per lo sviluppo».

Malpass ha concluso: «Le sfide sono scoraggianti, ma sono ottimista sul fatto che le soluzioni siano possibili e in effetti probabili. Sono incoraggiato dai Paesi – e organizzazioni come il WFP – che stanno intraprendendo azioni coraggiose e condividono le loro esperienze e risultati a beneficio degli altri. Occorre fare di più per costruire la cooperazione tra le organizzazioni».