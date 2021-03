Monni, la Toscana investe ogni anno 100 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

«Si deve affiancare la prevenzione, gli interventi a livello locale ma soprattutto globale per contrastare i cambiamenti climatici»

[11 Marzo 2021]

Continua l’impegno della Regione Toscana nella lotta al rischio idrogeologico, nella misura di 100 milioni di euro di investimenti ogni anno: la conferma arriva direttamente dall’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni, nella risposta resa ieri in Consiglio regionale all’interrogazione avanzata da Vittorio Fantozzi (FdI).

«La Regione Toscana – ha dichiarato Monni – investe ogni anno circa 100 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico e sta lavorando per rendere sempre più efficiente l’utilizzo delle risorse. Ma all’attività svolta per limitare i danni provocati dai fenomeni naturali si deve affiancare la prevenzione, gli interventi a livello locale ma soprattutto globale per contrastare i cambiamenti climatici, che causano sempre più spesso fenomeni estremi».

Fantozzi nell’interrogazione chiedeva quali siano le strategie di intervento della Regione anche per la manutenzione sugli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua, se la Regione intenda effettuare un monitoraggio del versante che sovrasta la statale del Brennero e se intenda stanziare ulteriori risorse dai investire nelle zone più a rischio di dissesto idrogeologico, come la Garfagnana e la Media Valle del Serchio.

Per quanto riguarda in particolare la Valle del Serchio, Monni ha spiegato che quest’area «ha sempre beneficiato di risorse più ingenti rispetto ad altri territori della Toscana perché si tratta di una zona a rischio idrogeologico significativo».