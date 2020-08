Mozambico, proteggere le persone in fuga da conflitti armati e cicloni al tempo del Covid-19

Il difficile lavoro dell’Onu per assistere i più poveri del Mozambico e i rifugiati

[24 Agosto 2020]

Nella città di Montepuez, a Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, Zaina, madre di quattro figli, ospita la sua anziana madre, la sorella e dieci nipoti, tutti fuggiti dai loro villaggi a causa dell’escalation di violenza nella provincia. Ora i parenti vivono insieme nella casa con due camere da letto di Zaina e Zaina li ha accolti per restare finché non possono tornare.

Normalmente, Zaina produce e vende popcorn e torte per mantenere i suoi figli. A causa delle restrizioni Covid-19, le vendite in strada non sono più consentite e attualmente sta cercando alternative per provvedere alla sua famiglia che è passata da cinque a 17 persone.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, nel “Policy Brief: COVID-19 e People on the Move“, sottolinea che Covid-19 colpisce più duramente le persone più vulnerabili, inclusi rifugiati, migranti e sfollati interni (IDP). Sono quelli maggiormente a rischio, molti sono fuggiti da conflitti e disastri naturali, vivono in condizioni potenzialmente affollate nelle comunità ospitanti o in campi con risorse limitate per proteggersi e spesso con mezzi di sussistenza precari.

Il Covid-19 aggrava i problemi esistenti

Questi rischi sono presenti anche in Mozambico. Proprio l’anno scorso, il Mozambico ha subito due gravi cicloni, Idai e Kenneth. Come risultato dei cicloni, oltre 100.000 persone vivono ora in siti di reinsediamento e altre centinaia di migliaia si stanno ancora riprendendo. Allo stesso tempo, la siccità ha colpito le zone meridionali del Paese, mentre l’insicurezza nel nord ha provocato lo sfollamento oltre 250.000 persone. Gli impatti sulla salute e socio-economici del Covid-19 stanno peggiorando queste dinamiche già complesse.

Kiza Onesphor, un rifugiato e medico di 49 anni della Repubblica Democratica del Congo, vive nel campo profughi di Maratane nella provincia di Nampula. E’ stato reclutato come volontario comunitario per la salute, insieme ad altri membri dei rifugiati e delle comunità locali, per diffondere le misure di prevenzione del Covid-19.

Kiza descrive il Covid-19 come una bomba per la quale nessuno era preparato. Crede che i pericoli del Covid-19 non siano completamente compresi e punta ad espandere la comprensione e le capacità di autoprotezione di circa 9.500 rifugiati e richiedenti asilo che vivono a Maratane.

Per Zaina, Kiza e le loro famiglie, il Covid-19 è una crisi in cima ad altre crisi. Tuttavia, condividono il poco che hanno, dimostrando la forza della solidarietà e come sia la chiave per sconfiggere il Covid-19. Riconoscere i loro contributi, i contributi delle persone in movimento, è molto importante per i piani di risposta COVID-19 che includano rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni e comunità ospitanti.

Insieme al governo e ai suoi partner, l’Onu sta lavorando in totale coordinamento con le autorità locali e nazionali per armonizzare la fornitura di assistenza salvavita e di sostentamento vitale a tutte le persone che vivono in Mozambico.

Prevenire la diffusione del virus nei campi profughi

Quando si fornisce assistenza umanitaria, la priorità è salvare vite umane, assicurandosi che coloro che sono più vulnerabili siano protetti. A tal fine, le Nazioni Unite stanno supportando la risposta sanitaria guidata dalle autorità nazionali al Covid-19 nel potenziare le operazioni di preparazione e risposta del Mozambico, in particolare, aiutando a prevenire la diffusione del virus nei campi di reinsediamento, transito e dei rifugiati; sostiene anche interventi di assistenza alimentare.

Le Nazioni Unite, la comunità umanitaria, le istituzioni e i partner del Mozambico si stanno unendo e, insieme alle comunità ospitanti e ai leader locali, promuovono un dialogo su come rafforzare le reti di sostegno e la resilienza delle comunità.

I programas de construção da paz e educação para a saúde nel Mozambico settentrionale stanno lavorando in comunità con un gran numero di famiglie sfollate, per educare alla prevenzione del Covid-19 e promuovere il dialogo comunitario per rafforzare la coesione sociale e mitigare le tensioni sociali indotte dagli sfollati. L’Onu sta anche fornendo un rifugio alle famiglie sfollate nel nord del Mozambico, per ridurre l’affollamento nelle comunità ospitanti e consentire una migliore aderenza alle precauzioni per l’allontanamento fisico.

Dobbiamo dare la priorità alla creazione di opportunità generatrici di reddito, concentrandoci su un processo di ripresa che ricostruisca meglio. Dal sostegno ai sarti e ai membri della comunità nei siti di reinsediamento e nei campi profughi per produrre mascherine facciali fatte a mano e fornire alle famiglie nei siti di reinsediamento formazione e attrezzature per allevare polli e aumentare i loro mezzi di sussistenza, l’Onu Moçambique riconosce e sta rispondendo alla necessità delle persone in movimento e delle comunità ospitanti per sostenere se stesse e le loro famiglie durante e dopo la pandemia.

Dobbiamo coinvolgere veramente le comunità e sfruttare la loro forza, in particolare la forza dei giovani, per tracciare con successo il percorso verso una società resiliente in grado di superare il Covid-19, le sfide alla sicurezza e sostenere le persone in movimento con una pace duratura. E’ solo attraverso la costruzione della fiducia e la coesione che saremo in grado di continuare a proteggere e responsabilizzare le persone in movimento e le comunità di accoglienza.

La risposta delle istituzioni nazionali per contenere e prevenire l’epidemia di Covid-19 è stata rapida, mirata ed efficace nel ridurre la diffusione della malattia. Tre mesi dopo aver identificato il primo caso, ci sono attualmente oltre 2.000 casi in Mozambico. Ciò dimostra l’urgenza di continue misure preventive contro il coronavirus.

Appelli per 103 milioni di dollari

Le Nazioni Unite e la comunità umanitaria hanno recentemente lanciato due appelli, l’Apelo Urgente em resposta à Covid-19 e il Plano de Resposta Rápida para Cabo Delgado, per un totale di circa 103 milioni di dollari, per affrontare i bisogni più essenziali di milioni di persone che devono affrontare gravi condizioni umanitarie, che non sarebbero in grado di resistere all’impatto sanitario e socioeconomico della pandemia, compresi coloro che sono stati sfollati a causa della crescente insicurezza nel nord del Mozambico.

Attraverso questi piani, le Nazioni Unite e la comunità umanitaria continueranno a sostenere il Mozambico nei progressi verso lo sviluppo sostenibile attraverso la risposta al Covid-19. L’Onu ha unito gli sforzi con la comunità internazionale per sostenere la coesione nelle politiche e nell’impegno e per integrare la mobilitazione delle risorse per fornire al Mozambico il supporto vitale necessario durante il periodo Covid-19.

Abbiamo fatto tutto il possibile con le risorse che avevamo. Molto è stato fatto, ma sono urgentemente necessari ulteriori sforzi e risorse. Questo è il momento della vera solidarietà; un momento per i partner in tutto il mondo per stare insieme al Mozambico e per aiutare a proteggere le vite dei più vulnerabili, per proteggere le vite dei molti Zainas, Kizas e delle loro famiglie in tutto il Paese.

Le Nazioni Unite si sono impegnate a continuare a lavorare insieme fianco a fianco alle istituzioni del Mozambico e alla società civile per agire e migliorare la vita delle persone in movimento e dei più vulnerabili in Mozambico durante questa crisi e oltre.

Myrta Kaulard Resident Coordinator Onu in Mozambico

Laura Tomm-Bonde, IOM Chief of Mission in Mozambico

Samuel Chakwera, UNHCR Resident Representative in Mozambico

dal blog originariamente pubblicato su UN News