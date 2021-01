Nevicate in Garfagnana e Pistoiese, Giani chiede al governo di dichiarare lo stato di emergenza

Riunita l’Unità di Crisi regionale per affrontare l’emergenza dei collegamenti ed energetica

[4 Gennaio 2021]

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato che, per far fronte all’emergenza neve in alta Garfagnana e sulla montagna pistoiese, «Chiederò al Governo lo stato di emergenza nazionale per i danni di queste ore dovuti al forte maltempo».

L’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni, aveva già sottolineato che «Le nevicate di questi giorni hanno provocato forti disagi alla cittadinanza, soprattutto in Garfagnana e sulla montagna pistoiese, dove in alcuni casi si è verificata l’interruzione delle forniture elettriche, un disagio che ha coinvolto circa 5.000 persone. Sono in contatto con la Sala operativa unificata della Protezione Civile della Regione Toscana, che sta monitorando la situazione insieme alle Amministrazioni locali. In caso di necessità siamo pronti ad attivare la nostra struttura regionale. Siamo anche in contatto con Enel e-distribuzione per il ripristino della fornitura elettrica alle famiglie coinvolte. Inoltre i Comuni insieme al volontariato locale stanno operando per il monitoraggio e l’assistenza alla popolazione».

Inoltre, la neve caduta abbondantemente sulle strade e il crollo di molte piante ha provocato molti problemi alla viabilità locale: diverse le strade provinciali e comunali sono state temporaneamente chiuse

Giani ha anche convocato l’Unità di Crisi regionale: «Si è reso necessario riunire le Prefetture e le Province di Lucca e Pistoia insieme ai rappresentanti dei Comuni interessati, per far fronte ai gravi disagi che stanno investendo la popolazione di queste zone».

La Monni, dopo aver rin graziato chi in queste ore si sono attivati e continuano a lavorare duramente per risolvere la situazione, ha evidenziato che «La risposta è stata tempestiva e dimostra un grande impegno, non solo delle Istituzioni, ma anche dei Vigili del Fuoco e di Anas, che stanno facendo un ottimo lavoro per il ripristino della viabilità. In questi giorni di emergenza, molte sono le famiglie che sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta di alcuni alberi, per questo sono già stati fatti molti interventi di ripristino della rete elettrica e Enel E-Distribuzione ci ha comunicato che entro la giornata di oggi dovrebbe risolvere i problemi di collegamento nell’area pistoiese e in Garfagnana».

Ma dal LaMMA non arrivano buone notizie: «Purtroppo per i giorni di lunedì e martedì sono previste ancora abbondanti nevicate – conclude Monni – Questo potrebbe far precipitare la situazione, infatti siamo già pronti ad intervenire con la Colonna Mobile Regionale, se le Province lo richiederanno».