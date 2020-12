Nuova ondata di maltempo, Coldiretti: «Nel 2020 oltre 4 nubifragi al giorno»

[28 Dicembre 2020]

Di per sé una nuova ondata di maltempo a fine dicembre, come quella che sta caratterizzando in queste ore il nostro Paese, rientrata perfettamente nei canoni invernali. L’eccezionalità, piuttosto, sta nell’intensità e nel trend sospinto dalla crisi climatica in corso, che evidenziano dalla Coldiretti.

Da una parte c’è «l’allerta della Protezione civile in 11 regioni», dall’altra i dati raccolti dall’European severe weather database (Eswd) e analizzati dalla più grande associazione agricola italiana: «Con l’ultima violenta ondata di maltempo si va a chiudere un 2020 segnato in Italia da una media di più di quattro nubifragi al giorno tra grandinate, tornado, nevicate anomale, tempeste di fulmini e bombe d’acqua».

Un trend globale appunto, quello della crisi climatica – il Wmo dichiara che «il 2020 chiude un decennio di caldo eccezionale», mentre Christian Aid ha appena messo in fila numerosi eventi meteo estremi inanellati in corso d’anno per danni da miliardi di dollari –, da cui l’Italia è tutt’altro che immune.

«Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti».