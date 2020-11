Ottobre 2020 è stato il più caldo mai registrato in Europa

La banchisa artica ha raggiunto la sua minore estensione dall’ottobre del 1979

[5 Novembre 2020]

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal European Centre for Medium-Range Weather Forecasts della Commissione Europea, ha pubblicato oggi il bollettino climatico mensile che riporta i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche e ricorda che «Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo».

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria in superficie, «In Europa è stato registrato un caldo da record nel mese di ottobre con medie molto al di sopra di quelle dell’Est, ma sotto la media di quelle del Sud-ovest».

A livello globale si tratta del terzo mese di ottobre più caldo mai registrato, «Ma con poca differenza rispetto al quarto, quinto e sesto mese di ottobre più caldi – sottolinea il C3S – I 6 mesi di ottobre più caldi di sempre si sono verificati negli ultimi 6 anni».

In gran parte dell’Artico e dell’altopiano del Tibet le temperature sono state molto al di sopra della media del periodo 1981-2010, mentre sopra l’Oceano Pacifico Orientale, in gran parte dell’entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord dell’altopiano del Tibet sono state registrate temperature più basse della media.

Nell’Artico, la banchisa polare ha registrato l’estensione minore nel mese di ottobre da quando sono iniziate le osservazioni satellitari nel 1979. Lungo la Rotta del Mare del Nord Ottobre è stato il quarto mese consecutivo senza ghiaccio o quasi.

L’Antartide, dopo 48 mesi consecutivi durante i quali l’estensione della banchisa è stata sotto la media, a ottobre ha registrato per il secondo mese un’estensione della banchisa polare superiore alla media.