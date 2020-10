Perché fare affidamento sui pozzi di carbonio naturali non fermerà il disastro climatico

Greenpeace all’Ue: per la riduzione delle emissioni di gas serra troppi trucchi contabili non in linea con la scienza

[23 Ottobre 2020]

Mentre il Consiglio dei ministri dell’Ue approva un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 55%, il 5% in meno di quello approvato l’Europarlamento e ben il 10% in meno da quello richiesto da ambientalisti e scienziati, Greenpeace ha presentato il rapporto “Europe’s [Green] Recovery As if the planet” che mette in dubbio uno dei capisaldi della politica climatica europea e sottolinea che «L’Unione europea ha urgente bisogno di un obiettivo di riduzione delle emissioni in linea con la scienza che non si basi su una natura sempre più fragile. I trucchi contabili che consentono ai governi di compensare gli aumenti di carbonio nelle foreste e nei suoli per ottenere la riduzione delle emissioni non risolveranno il degrado climatico».

Gli ambientalisti ricordano che «L’umanità ha spinto il pianeta e la natura al limite. La risposta a questa crisi è stata finora tutt’altro che sufficiente. Gli attuali impegni sul clima per l’accordo di Parigi significherebbero comunque un riscaldamento catastrofico di oltre 3° C rispetto ai livelli preindustriali. I governi e le corporations continuano a fare troppo poco per ridurre in modo significativo le emissioni e fermare l’estinzione di massa delle specie. Proteggere gli ecosistemi intatti e ripristinare gli ecosistemi danneggiati è assolutamente necessario, ma non può sostituire la riduzione delle emissioni in settori come l’energia, i trasporti e l’agricoltura».

Greenpeace denuncia che la proposta della Commissione europea, fatta propria oggi dal Consiglio dei ministri dell’Ue, di portare il suo obiettivo climatico per il 2030 fino ad almeno il 55% di riduzione delle emissioni nette, «tiene conto delle emissioni assorbite anche dai pozzi di carbonio come foreste e suolo, elevando l’obiettivo sulla carta, ma non nelle riduzioni effettive delle emissioni nel mondo. Secondo la valutazione d’impatto della stessa Commissione, questo obiettivo potrebbe quindi tradursi in una riduzione di appena il 50,5% delle emissioni nei settori inquinanti, come l’energia, i trasporti e l’agricoltura».

Invece, l’obiettivo del 60% proposta dal Parlamento europeo ha respinto il piano della Commissione di fare affidamento sulla contabilità netta e quindi sui pozzi di assorbimento del carbonio come foreste e praterie per gonfiare artificialmente l’obiettivo climatico 2030.

Per Greenpeace, per centrare davvero gli obiettivi climatici non possiamo affidarci alla natura: «Gli oceani stanno già soffrendo per gli enormi volumi di CO2 che hanno assorbito finora. Le foreste subiscono sempre più gli effetti della crisi climatica, in particolare a causa della siccità e dei conseguenti incendi boschivi e delle epidemie di parassiti. Dobbiamo proteggere gli ecosistemi intatti e ripristinare quelli degradati per rafforzare la loro resilienza contro i cambiamenti climatici, per proteggere i loro stock di carbonio e per aumentare la loro capacità di assorbire il carbonio accumulato dall’atmosfera. Dobbiamo farlo per immagazzinare l’anidride carbonica che abbiamo immesso nell’atmosfera nel tempo, non per compensare le emissioni in corso».

Il rapporto dell’organizzazione ambientalista evidenzia che «Un target net-emissions è essenzialmente una terminologia contabile, che suggerisce che le emissioni positive vengono annullate dalle emissioni negative (rimozione di GHG dall’atmosfera). Sulla base di questa logica, molti Paesi e aziende chiedono la piantumazione di alberi, il rimboschimento e il ripristino di ecosistemi degradati per “assorbire” le emissioni di combustibili fossili. Tuttavia, non solo le emissioni annuali di carbonio dai combustibili fossili sono dieci volte maggiori della quantità annuale di carbonio che potrebbe essere immagazzinata con metodi sostenibili di mitigazione del carbonio terrestre ma, allo stesso modo, immagazzinare carbonio nel terreno non è un sostituto per ridurre le emissioni di combustibili fossili. Un obiettivo contabile “netto” nasconde la quantità di emissioni in corso da combustibili fossili e il cambiamento dell’utilizzo del suolo. Per rimanere entro gli 1,5° C, molti scenari climatici presuppongono una massiccia dipendenza dalle rimozioni, sia naturali che tecnologiche. Le foreste e la natura sono sempre più sotto pressione, in particolare attraverso il disboscamento, la conversione per la produzione di materie prime e gli effetti del cambiamento climatico, come siccità e focolai di parassiti. Qualsiasi carico aggiuntivo per la natura potrebbe alla fine farci rischiare temperature ancora più elevate».

Per Greenpeace, la soluzione a tutto questo sta nel ridurre al minimo la dipendenza dalle rimozioni di CO2, concentrandosi prima di tutto sulla riduzione delle emissioni e garantendo la piena trasparenza nella comunicazione di riduzioni e rimozioni delle emissioni climalteranti, attraverso obiettivi separati per le riduzioni delle emissioni da produzione di energia, trasporti e agricoltura e per la rimozione del carbonio .

Secondo il rapporto, la cattura e stoccaggio del carbonio dall’atmosfera alla terraferma attraverso il rimboschimento e il ripristino di ecosistemi degradati «può ridurre il carbonio atmosferico, ma non può compensare le emissioni di combustibili fossili in corso. Questo perché il carbonio nell’atmosfera e il carbonio nei sistemi terrestri fanno entrambi parte del ciclo “attivo” del carbonio terra-atmosfera-oceano, aumentando il carbonio nei parchi dei sistemi terrestri quel carbonio in una parte instabile di questo sistema attivo, senza alcuna garanzia di rimanere lì in modo permanente. D’altra parte, il carbonio immagazzinato nel terreno come combustibili fossili, viene permanentemente bloccato e bruciarli aggiunge carbonio al ciclo del carbonio attivo in aggregato. Una volta aggiunto, questo nuovo carbonio aggiuntivo non può essere rimosso dal ciclo del carbonio su scale temporali rilevanti per il cambiamento climatico. Continuare a bruciare combustibili fossili, pur assumendo che queste emissioni vengano compensate dall’aumento del carbonio terrestre, porterà inevitabilmente a un aumento del riscaldamento nel corso del secolo».

Un problema che viene acuito del disboscamento di foreste per un uso non sostenibile per la bioenergia »dato che la capacità del pozzo è ridotta e si provocano emissioni dirette».

Tra il 2000 e il 2018, la raccolta totale del legname nei Paesi dell’UE è cresciuta del 21%, con la bioenergia basata sul legno che è stato il principale motore di questo aumento, con un aumento del 59% nella raccolta di legno per produrre energia. Per Greenpeace «Bruciare alberi interi e ceppi è uno spreco di questa preziosa risorsa. La CO2 assorbita e immagazzinata nel legno degli alberi raccolti viene immediatamente rilasciata nell’atmosfera attraverso la combustione. Se la natura vuole recuperare e contribuire a immagazzinare le emissioni di combustibili fossili del passato, i criteri per la bioenergia della Direttiva sulle energie rinnovabili necessitano di una revisione radicale. Oltre a riduzioni ambiziose delle emissioni, devono essere effettuati spostamenti. La combinazione di entrambi in un unico obiettivo di “emissioni nette” oscura quanto e quanto velocemente le emissioni vengono ridotte».

Il rapporto evidenzia che, ginora, la legge sul clima dell’Ue non prevede alcuna apertura che consenta l’acquisto di certificati di emissione al di fuori dell’Unione europea per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue, ma i conservatori, in particolare la CDU / CSU tedesca, hanno cercato di fare entrare questa possibilità nella discussione. Durante il voto del Parlamento europeo sulla legge sul clima dell’Ue, il Partito popolare europeo ha cercato di inserire un emendamento a sostegno degli offset internazionali, ma non ci è riuscito.

Ma l’Ue continua a sostenere la creazione di un international offset market nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima (articolo 6) E PER Greenpeace «Finora l’Ue non è stata forte nei negoziati internazionali per garantire solide salvaguardie ambientali e ha perso l’opportunità di difendere i diritti umani per il futuro sviluppo dei mercati internazionali del carbonio ai sensi dell’Accordo di Parigi. Un rapporto della direzione generale per la politica climatica della Commissione europea ha dimostrato che i precedenti meccanismi internazionali di compensazione, i cosiddetti progetti Clean Development Mechanism (CDM) non avevano praticamente avuto nessun impatto sulla protezione del clima. Ora meccanismi simili vengono proposti nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima (articolo 6). Anche i progetti internazionali di compensazione rappresentano da tempo una minaccia per i diritti umani e per i diritti delle popolazioni indigene. L’UE deve rifiutare qualsiasi mercato internazionale del carbonio che consenta il commercio internazionale di crediti di carbonio, soprattutto naturali, e rafforzare altri mezzi di cooperazione internazionale per combattere la crisi climatica. L’ulteriore commercializzazione della natura non farà che aumentare la pressione sulla biodiversità, il clima, i diritti umani e alimentare i conflitti sulla terra».

Il rapporto sottolinea che «Invece, l’Ue dovrebbe abbandonare i meccanismi basati sul mercato poiché non sono stati in grado di fornire i risultati desiderati e hanno contribuito notevolmente a spingere al limite l’umanità e la natura. Piuttosto, la comunità globale dovrebbe concentrarsi sulla mobilitazione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere la protezione e il ripristino del clima e della natura, trovando nuove forme di finanziamento come la tassazione del carbonio e di altre esternalità, le tasse sulle transazioni finanziarie e le riforme del sistema fiscale globale per far pagare chi inquina. Inoltre, i fondi pubblici, come il recovery fund dell’UE e la Politica agricola comune, devono essere riallineati per rispettare il clima e la natura e le sovvenzioni perverse ai combustibili fossili devono cessare».

Il bilancio delle emissioni è uno strumento efficace per comprendere le rimanenti emissioni consentite, ma Greenpeace fa notare che «Gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Ue sono definiti da decisioni politiche. Non si basano su una valutazione della quota dell’Ue delle emissioni mondiali restanti, considerando la capacità di agire dell’Ue e le emissioni storiche. La posizione del Parlamento europeo sulla legge sul clima richiederebbe alla Commissione di proporre un bilancio del carbonio dell’Ue. Questa proposta deve essere radicata nella scienza e, come richiesto dall’Accordo di Parigi sul clima, tenere conto della ricchezza relativa dell’Ue. Dovrebbe essere sviluppato un budget per le emissioni che rappresenti la “giusta quota” dell’Ue del restante budget globale per le emissioni. Esistono diversi modi, ma non scientificamente “corretti”, per calcolare una quota equa delle emissioni globali per una particolare entità, poiché tale calcolo si basa su questioni etiche di equità».

Il rapporto fa i conti e ne viene fuori che «Per l’Ue nel suo insieme, il bilancio del carbonio rimanente conforme a Parigi (equità non considerata) sarebbe un massimo di 27 Gt CO2 (solo per l’energia) . Si tratta di meno di 9 anni di emissioni attuali. Tuttavia, se si considera la responsabilità storica e la capacità di agire, che non è inclusa in questo studio, il progetto di riferimento sull’equità climatica calcola che l’UE ha già esaurito la sua giusta quota del bilancio delle emissioni globali. Contribuire allo sforzo globale di mitigazione verso 1,5° C sulla base dell’equità richiederebbe una riduzione del 169% delle emissioni da parte dell’Ue entro il 2030 (equivalente a un obiettivo netto negativo di -3 Gt CO2). I Paesi e le regioni sviluppati che hanno già superato la loro giusta quota delle emissioni, come l’Ue e altri Paesi ricchi ad alte emissioni, inclusi gli Stati Uniti e l’Australia, devono impegnarsi per riduzioni delle emissioni interne più ambiziose possibili, sostenendo al contempo la transizione verso economie low-carbon nei Paesi più poveri e vulnerabili attraverso provvigioni adeguate e il potenziamento dei finanziamenti per il clima».

I l rapporto di Greenpeace si conclude con alcune raccomandazioni:

Stabilire un budget equo dei gas serra: secondo alcune stime, l’Ue ha già utilizzato la sua “giusta quota” di emissioni, pertanto deve ridurre le emissioni quasi a zero il più rapidamente possibile e “ripagare” il suo uso eccessivo dello spazio atmosferico contribuendo a finanziamenti adeguati per il clima per i Paesi vulnerabili. Entro il 2030, le emissioni di gas serra devono essere ridotte di almeno il 65%. Successivamente, le misure adottate devono continuare a ridurre le emissioni quasi a zero il più rapidamente possibile, con il rafforzamento dei pozzi di assorbimento in modo che l’Europa diventi un pozzo piuttosto che una fonte di emissioni di gas serra.

Non cadere in trucchi contabili: l’Ue non deve ritardare le riduzioni delle emissioni attraverso l’inclusione di pozzi di assorbimento del carbonio naturali nel suo obiettivo per il 2030. Le rimozioni devono essere aggiuntive e devono avere obiettivi separati per garantire che le riduzioni delle emissioni siano prioritarie e trasparenti.

Far pagare gli inquinatori: l’Ue dovrebbe reindirizzare i finanziamenti verso il clima e la biodiversità, lontano dai sussidi dannosi per le infrastrutture per i combustibili fossili e il grande agribusiness,. Nuove fonti di finanziamento, carbon tax come i prelievi sul trasporto aereo, dovrebbero concentrarsi sulla protezione dei più vulnerabili dagli impatti climatici e sul sostegno a una transizione giusta verso economie low-carbon.

No international offsets: l’’UE dovrebbe escludere esplicitamente l’utilizzo di compensazioni internazionali ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi per raggiungere gli obiettivi sanciti dalla legge sul clima dell’Ue. I precedenti programmi internazionali di compensazione, come il Clean Development Mechanism, non sono riusciti a ridurre le emissioni e sono stati disastrosi per i diritti umani.

Un approccio basato sui diritti: l’Ue deve difendere i diritti umani nei negoziati internazionali sul clima ai sensi dell’accordo di Parigi. Il diritto a un ambiente sano è riconosciuto a livello internazionale, anche dagli Stati membri dell’Ue attraverso impegni con l’Unfcc, la Convention on Biological Diversity (Cbd) e i trattati sui diritti umani. L’Ue deve mantenere una posizione forte sui diritti umani e sui diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali.