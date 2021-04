Xi Jinping al Leaders Summit on Climate: «Costruire insieme un avvenire condiviso per l’uomo e la natura»

Il discorso del presidente della Cina: multilateralismo e responsabilità comuni ma differenziate

[23 Aprile 2021]

Dopo le recenti dure polemiche degli Usa sui diritti umani e sulla presenza militare di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, il discorso del presidente cinese Xi Jinping al Leaders Summit on Climate convocato del presidente Usa Joe Biden era molto atteso per capire se la seconda potenza del mondo confermava gli accordi, gli impegni presi e l’agere comune sul clima. A quanto pare, come anticipato dalla dichiarazione congiunta USA-Cina di qualche giorno fa, la nuova guerra fredda non ha raffreddato l’impegno cinese ha . Ecco cosa ha detto Xi Jinping nel suo articolato intervento:

È un grande piacere per me partecipare alla Giornata della Terra, al Leaders Climate Summit. Ringrazio il Presidente Biden per il suo invito. Vorrei cogliere l’occasione per avere uno scambio di opinioni approfondito con voi sul cambiamento climatico, per cercare insieme risposte alla sfida climatica e trovare una via verso una convivenza armoniosa tra l’uomo e la natura.

Dall’era della civiltà industriale, pur creando enormi ricchezze, l’uomo ha accelerato l’estrazione di risorse naturali. L’equilibrio degli ecosistemi sulla Terra è stato distrutto e le profonde contraddizioni tra uomo e natura si sono esacerbate. Negli ultimi anni, il cambiamento climatico, la perdita della diversità biologica, l’aumento della desertificazione e l’aumento degli eventi meteorologici estremi hanno posto serie sfide alla sopravvivenza e allo sviluppo dell’umanità. A questo si aggiunge la continua diffusione del Covid-19, che sta pesando su vari Paesi nel loro sviluppo economico e sociale. Di fronte a queste difficoltà senza precedenti nella governance ambientale globale, la comunità internazionale deve avere un’ambizione e un impegno senza precedenti, essere all’altezza delle proprie responsabilità e agire di concerto per costruire insieme un futuro condiviso per l’uomo e la natura.

Dobbiamo ricercare l’armonia tra l’uomo e la natura. Un antico filosofo cinese una volta disse: “È in armonia che tutti gli esseri vivono, è grazie alla generosità della natura che prosperano”. Culla dell’umanità e di tutti gli altri esseri viventi, la natura è essenziale per la nostra sopravvivenza e sviluppo. Nutrito dalla natura, l’uomo deve mettere radici nella natura, rispettarla, seguirne le leggi e proteggerla. Agire in disprezzo della natura e delle sue leggi non farà che provocare la sua vendetta. La distruzione sistematica della natura priverà l’umanità delle risorse e delle basi per la sua sopravvivenza e sviluppo. Abbiamo tutti la responsabilità di proteggere la natura e l’ambiente, come facciamo con i nostri occhi, e di aprire nuove prospettive per l’armoniosa convivenza tra l’uomo e la natura.

Dobbiamo perseguire uno sviluppo verde. La natura vale il suo peso in oro. Proteggere l’ambiente è proteggere le forze produttive; migliorare l’ambiente significa sviluppare le forze produttive. Questa è una semplice verità. E’ imperativo rifiutare metodi di sviluppo che danneggiano o addirittura distruggono l’ambiente e pratiche che mirano a interessi a breve termine a scapito dell’ambiente. Dobbiamo seguire la corrente della rivoluzione tecnologica e della trasformazione industriale di quest’epoca, cogliere le enormi opportunità di sviluppo generate dalla transizione verde e valorizzare il ruolo trainante dell’innovazione nei nostri sforzi miranti a favorire la ristrutturazione e ristrutturazioni e la riqualificazione economica, energetica e industriale, al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile basato sulla protezione dell’ambiente a livello planetario.

Dobbiamo promuovere una governance sistemica. Montagne, fiumi, foreste, campi, laghi, steppe e deserti fanno parte integrante di un intero ecosistema. Per proteggere l’ambiente, non è sufficiente trattare solo i sintomi. Dobbiamo seguire le leggi inerenti agli ecosistemi e gestire tutte le componenti della natura nel suo insieme, al fine di rafforzare la capacità di circolazione degli ecosistemi e preservarne l’equilibrio.

Dobbiamo mettere il benessere del popolo al centro delle nostre azioni. L’ambiente influisce sul benessere dei nostri popoli. Dobbiamo tenere pienamente conto della loro aspirazione a una vita e a un ambiente migliori e assumerci le nostre responsabilità nei confronti delle generazioni future. Dobbiamo esplorare modi e mezzi per proteggere l’ambiente, sviluppare l’economia, creare posti di lavoro e ridurre la povertà, al fine di garantire l’equità sociale e la giustizia nella transizione verde e dare al nostro popolo un maggiore senso di soddisfazione, felicità e sicurezza.

Dobbiamo difendere il multilateralismo. Dobbiamo intraprendere azioni basate sul diritto internazionale, incentrate su equità e giustizia e orientate verso risultati concreti, preservare il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, perseguire gli obiettivi e i principi dell’United Nations Framework Convention on Climate Changea e il suo Accordo di Parigi e attuare l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. Ognuno di noi deve intraprendere azioni più forti, approfondire i partenariati e intensificare la cooperazione per ispirarsi a vicenda e ottenere vantaggi condivisi nella nuova marcia verso la carbon neutrality a livello globale. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo cooperare e non accusarci a vicenda, perseverare e non rimangiarsi la parola data, onorare gli impegni e non mancare alle promesse.

La Cina accoglie con favore il ritorno degli Stati Uniti alla governance climatica multilaterale. I due Paesi hanno appena rilasciato una dichiarazione congiunta per affrontare la crisi climatica. La Cina intende collaborare con gli Stati Uniti e altri membri della comunità internazionale per promuovere la governance ambientale mondiale.

Dobbiamo restare fedeli al principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è la pietra angolare della governance climatica globale. I Paesi in via di sviluppo devono affrontare molteplici sfide come la lotta contro il Covid-19, lo sviluppo dell’economia e la risposta ai cambiamenti climatici. Dobbiamo riconoscere pienamente il loro contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e tener conto delle loro particolari difficoltà e preoccupazioni. I Paesi sviluppati devono mostrare una maggiore ambizione e intraprendere azioni più energiche e, allo stesso tempo, aiutare efficacemente i Paesi in via di sviluppo ad aumentare le loro capacità e resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, fornire loro supporto in termini di fondi, tecnologie e rafforzamento delle capacità, astenersi dell’erigere barriere commerciali green e contribuire ad accelerare la transizione verde e low.carbon nei Paesi in via di sviluppo.

Cari colleghi,

Da sempre, la civiltà cinese preconizza l’unità tra il Cielo e l’uomo, il rispetto delle leggi della natura e l’armoniosa convivenza tra l’uomo e la natura. L’idea di costruire una civiltà ecologica è sancita dalla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese e fa parte delle disposizioni generali per la costruzione del socialismo in stile cinese. Alla luce del pensiero sulla civiltà ecologica, la Cina realizza il nuovo concetto di sviluppo, segue l’orientamento della transizione verde in tutti gli aspetti dello sviluppo economico e sociale, dà importanza prioritaria allo sviluppo dell’energia verde e low-carbon e persegue un percorso di sviluppo ecologico, verde e low-carbon.

L’anno scorso, ho annunciato ufficialmente gli obiettivi della Cina di raggiungere il picco delle emissioni di CO2 entro il 2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2060. Questa è una decisione strategica importante presa dalla Cina per adempiere alle proprie responsabilità nel promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e alle esigenze inerenti allo sviluppo sostenibile. La Cina si è prefissata un lasso di tempo molto più breve di quello dei Paesi sviluppati per passare dal picco delle emissioni al raggiungimento della carbon neutrality, il che comporta sforzi estremamente duri. Il raggiungimento del picco di emissioni e il raggiungimento della carbon neutrality sono stati sanciti nelle disposizioni generali per la costruzione della civiltà ecologica in Cina. Stiamo sviluppando piani d’azione per raggiungere il picco delle emissioni e intraprendere azioni correlate, e incoraggeremo le regioni in cui le condizioni sono giuste e i settori e le aziende chiave a essere i pionieri per raggiungere il picco. Effettueremo un controllo più rigoroso dei progetti energetici alimentati a carbone in modo che il consumo di carbone non aumenti durante il periodo del 14° piano quinquennale e diminuisca gradualmente durante il periodo del 15° piano quinquennale. Nel frattempo, la Cina ha deciso di accettare l’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, rafforzerà il controllo delle emissioni di gas serra non CO2 e lancerà il mercato nazionale del carbonio.

In quanto attore, contributore e pioniere nella costruzione della civiltà ecologica a scala globale, la Cina sostiene fortemente il multilateralismo e lavora per promuovere la costruzione di un sistema di governance ambientale globale giusto, equo e basato sulla cooperazione win – win. La Cina ospiterà a ottobre la 15esima riunione della Conferenza delle parti della Convention on Biological Diversity e lavorerà con tutte le parti per migliorare la governance globale della biodiversità. Sostiene gli sforzi per ottenere risultati positivi nella 26a sessione dell’United Nations Framework Convention on Climate Change. Convinta che “sia meglio insegnare a pescare a qualcuno che dargli del pesce”, la Cina ha intrapreso una cooperazione pragmatica e multiforme Sud-Sud per sostenere il più possibile altri Paesi in via di sviluppo nel rafforzare le loro capacità di risposta al cambiamento climatico. I satelliti di telerilevamento per l’osservazione del clima per l’Africa, le aree pilota low-carbon nell’Asia del Sud-Est e l’illuminazione efficiente dal punto di vista energetico nei Piccoli paesi insulari, sono tutti risultati visibili e tangibili e la forza lavoro raggiunta nella cooperazione Sud-Sud della Cina per la risposta ai cambiamenti climatici. La Cina ha reso la costruzione della civiltà ecologica una priorità nella cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative, lanciando diverse iniziative verdi e adottando misure per promuovere infrastrutture verdi, energia verde, trasporti verdi e finanza verde, al fine di portare continuamente benefici alle popolazioni dei Paesi partner di questa iniziativa.

Cari colleghi,

Un antico letterato cinese ha detto: “La sinergia di tutti rende possibile sollevare il peso più pesante”. Il cambiamento climatico rappresenta una sfida reale, seria e a lungo termine per l’umanità. Ma sono convinto che se uniamo i nostri sforzi e lavoriamo in solidarietà per lo stesso obiettivo, l’umanità rileverà le sfide climatiche e ambientali e lascerà alle generazioni future un mondo pulito e bello.