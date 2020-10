L’iniziativa nasce nell’ambito di Ri-conoscere l’ambiente, la kermesse di Sienambiente

A Poggibonsi si presenta la graphic novel “Libia”. In sostegno di Patrick Zaky

Gianluca Costantini, uno dei maggiori autori di graphic journalism, sabato sarà al teatro Politeama

[1 Ottobre 2020]

Trafficanti di esseri umani, fondamentalisti religiosi, giovani disillusi e nostalgici del regime: la graphic novel “Libia” è un’occasione per capire cosa accade sull’altra sponda del Mare Nostrum, grazie al lavoro di Gianluca Costantini – uno dei maggiori autori di graphic journalism – che sarà a Poggibonsi nella sala SET del teatro Politeama, questo sabato alle 18,30.

Da circa un decennio la questione libica divide profondamente l’opinione pubblica italiana, da un lato chi è stato favorevole all’intervento armato nel 2011, dall’altro i contrari. Da un lato chi pensa che il flusso dei migranti verso le nostre coste vada fermato con ogni mezzo, e che i centri di detenzione “legali” e illegali in Libia siano una soluzione, dall’altro chi ritiene che i migranti imprigionati in Libia abbiano il diritto di fuggire ed essere salvati da trafficanti e sfruttatori. Bianco o nero; pieno o vuoto; tutto o niente. Ma come sempre la realtà è più complessa. Occorre conoscerla. Questo volume dà notizia di una Libia diversa da quella dei telegiornali e dei post sui social.

La presentazione di “Libia” è organizzata a Poggibonsi in collaborazione con l’Associazione La Scintilla, nell’ambito di Riconoscere l’Ambiente 2020, la manifestazione organizzata da Sienambiente dedicata all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile; a conversare con l’autore, il responsabile comunicazione di Sienambiente, Claudio Passiatore, e Dario Ceccherini dell’Associazione La Scintilla.

Nell’occasione, alla presenza dell’assessore alla cultura Nicola Berti, si terrà anche un’iniziativa di solidarietà a sostegno di Patrick Zaky, il ricercatore dell’ateneo bolognese ingiustamente detenuto nelle carceri egiziane. Il Consiglio Comunale di Poggibonsi ha infatti votato una mozione promossa da quattro gruppi consiliari in adesione a “100 città con Patrick”, progetto promosso dell’organizzazione no-profit GoFair, per dare impulso al processo di concessione della cittadinanza italiana in favore di Zaky affinché possano essere attivati con ancor più forza i canali diplomatici così da permettere la scarcerazione e la liberazione. Replicando l’iniziativa “Una sedia per Zaky” conosciuta a livello nazionale, a Poggibonsi Costantini presenterà la sagoma di Zaky, che si rifà al disegno esposto in Piazza Maggiore a Bologna nello scorso luglio. La sagoma verrà esposta nella sala SET e in piazza Enrico Berlinguer.

La presentazione di “Libia” si svolgerà nel rispetto delle regole anticovid, con posti sono limitati; gli organizzatori consigliano la prenotazione scrivendo a lascintilla.associazione@gmail.com