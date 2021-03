All’Università di Siena torna il corso di Sostenibilità, aperto a tutti

Per l'VIII edizione il via alle lezioni è venerdì, in occasione della Giornata mondiale di azione per il clima

[17 Marzo 2021]

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza». Il viatico gramsciano per l’egemonia culturale troverà tra due giorni una sintesi di tutto rispetto: mentre i giovani attivisti di Fridays for future daranno corpo alla nuova Giornata mondiale di azione per il clima – con scioperi digitali e, dove possibile per l’emergenza Covid-19, di nuovo in piazza –, all’Università di Siena inizierà l’ottava edizione del corso di Sostenibilità. Rivolto a tutti, studenti dell’Ateneo o meno.

Il corso si terrà da marzo a giugno 2021 e sarà strutturato in lezioni frontali (almeno inizialmente da remoto) che affronteranno i principali temi attinenti la sostenibilità: un’esperienza di formazione ormai consolidata, dato che già nel 2017 il corso Sostenibilità è stato selezionato tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus).

Ancora una volta responsabile del corso è il chimico ambientale dell’Università di Siena Federico Maria Pulselli, storica firma del nostro think tank redazionale Ecoquadro, che venerdì alle 14 aprirà le danze con la lezione introduttiva del corso, cui seguirà quella di Gianfranco Bologna (anch’egli membro del nostro think tank) incentrata su La sfida della sostenibilità nell’Antropocene.

Com’è evidente dalla struttura delle lezioni, il corso di Sostenibilità manterrà anche quest’anno la sua cifra distintiva: la transdisciplinarità, che attraversa gli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici della sostenibilità, per fornire una solida base introduttiva sul tema: «I docenti, tutti insieme, saranno come i maestri di un’orchestra che, pur composta da diversi strumenti, cercherà di regalare al suo pubblico l’idea unitaria della sinfonia», spiega Pulselli.

Per iscriversi al corso: https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita/come-iscriversi.

Per ulteriori informazioni: https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita?fbclid=IwAR2FMtZVtIz9rHnBBIKJ2eGbzL4pV1xilTDuNKoYutlk5XRyq3zPCrNy14E