Consigliere comunale di Grosseto di Fratelli d’Italia: chiudono le discoteche ma non le zecche di Festambiente

Ma Festambiente è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di centrodestra di cui fa parte

[17 Agosto 2020]

Un consigliere comunale di Grosseto di Fratelli d’Italia, Bruno Ceccherini, ha pubblicato un post nel quale si legge: «GOVERNO: per i turisti discoteche chiuse per le zecche Festambiente aperta». A parte l’uso impervio dell’italiano, il messaggio è chiaro: il GOVERNO favorirebbe (?) le zecche (definizione usata dai fascisti per i comunisti).

Un’equazione azzardata non solo perché non si capisce cosa c’entri Festambiente – che si è data stringenti regole anti-coronavirus – con le discoteche ma anche perché, come fanno notare in molti su Facebook, Festambiente è patrocinata dal Comune di Grosseto, cioè dalla stessa maggioranza della quale fa parte l’ineffabile consigliere Ceccherini che forse avrebbe fatto meglio a leggersi le dichiarazioni ufficiali del suo sindaco e del suo assessore che il 12 agosto hanno presentato Festambiente 2020 nella sala consiliare del Comune.

Presentando la festa delle “zecche” il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha sottolineato che «Se si parla di ambiente, se si trattano temi relativi alla cura e all’educazione ambientale, se si lavora a qualsiasi titolo per difendere e valorizzare il patrimonio naturalistico, questa amministrazione comunale non mancherà mai di essere parte attiva e di plaudere a ogni iniziativa rivolta in tal senso. Per questo, accogliamo con grande favore la nuova edizione di Festambiente, che si propone di nuovo a Rispescia, nonostante i limiti legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. Con tutte le precauzioni e difficoltà del caso, in nome di una passione e di una attenzione all’ambiente che rappresentano da oltre 30 anni un vanto per l’intero territorio».

Forse al consigliere Ceccherini conveniva informarsi meglio prima di sparare nel mucchio e il sindaco avrebbe fatto meglio ad avvertirlo che anche le zecche sanno fare cose egregie e nel pieno rispetto delle regole anti covid-19, che invece disprezzano e violano apertamente esponenti di rilievo nazionale di Fratelli d’Italia.

Quando il complottismo sfugge di mano diventa ridicolo fino all’imbarazzo e di fatto Ceccherini, con il suo mal meditato post, accusa il suo sindaco di destra di essere connivente con le zecche rosso-verdi… e un po’ anche con il governo, che in tutto ciò c’entra come il cavolo a merenda o come Festambiente con le discoteche.

Intanto le zecche di Festambiente tirano dritte (come avrebbe detto qualcuno…) ignorando la polemica del camerata Ceccherini e annunciano che l’ingresso alla festa sarà omaggio per chi cena a uno dei ristoranti e punti ristoro della trentaduesima edizione della manifestazione che «hanno subìto, quest’anno, un forte cambiamento, in ragione anche della sicurezza e del rispetto delle normative anti-contagio».

