Da Sienambiente tre “digital tour” per scoprire gli impianti a servizio dell’economia circolare

Oltre la differenziata c’è di più: un’opportunità per tutti gli studenti e i docenti anche durante la didattica a distanza

[10 Marzo 2021]

Tre “digital tour” per vedere con i propri occhi come si gestiscono i rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Siena: è questa la nuova iniziativa a marchio Sienambiente, nata per permettere di esplorare anche a distanza – vista l’emergenza pandemica – come procede l’economia circolare sul territorio dopo la raccolta differenziata.

Con la regia del filmaker Antonio Spanò e la partecipazione di Gabriele Giaffreda (nella foto, ndr), il visitatore virtuale viene guidato all’interno dell’impianto di compostaggio e avvio a riciclo delle Cortine, del termovalorizzatore e della discarica di Poggio alla Billa, che costituiscono la dotazione impiantistica di Sienambiente e il fulcro della gestione rifiuti in provincia di Siena.

«Il progetto dei tour digitali, insieme alla piattaforma didattica E-tour dedicata alle scuole, concretizza la nostra volontà di continuare ad informare e a far visitare i nostri impianti facendo fronte alla situazione causata dal coronavirus – ha spiegato Claudio Passiatore, responsabile Comunicazione di Sienambiente – Un impegno nella divulgazione a sostegno della formazione ambientale di qualità per le nuove generazioni che ribadiamo con forza».

I digital tour sono stati progettati come una soluzione alternativa alle visite scolastiche in presenza negli impianti non più effettuabili a causa delle misure anticontagio e al divieto di uscite didattiche. Un’opportunità per tutti gli studenti e i docenti della provincia di Siena che, pur essendo in Dad, non vogliono rinunciare ad approfondire le tematiche legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Più in generale, i tre video sono liberamente visibili sul sito web e sul canale youtube di Sienambiente.