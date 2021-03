Dall’Università di Pisa l’Alfabeto dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici

Un testo (gratuito) dedicato a quei giovani che tra il 2019 e i primi mesi dal 2020 hanno animato le nostre piazze sposando il movimento #FridaysForFuture

[9 Marzo 2021]

Ventisei le lettere dell’alfabeto internazionale e altrettanti i capitoli del volume edito dalla Pisa University Press e dedicato ad un’analisi puntuale dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile espressi dall’ONU nell’Agenda 2030 (traguardo distante ormai meno di 10 anni), declinati secondo i pilastri fondamenti di natura ambientale, economica e sociale.

I testi, curati da docenti dell’ateneo pisano coordinati dai professori Giacomo Lorenzini e Marco Raugi, sono rivolti a un pubblico giovane e sensibile allo sviluppo ecocompatibile. Tutti i temi che costituiscono le sfide globali del XXI secolo sono trattati con un linguaggio discorsivo e di immediata comprensione, adatto anche ai non addetti ai lavori.

Si passa dalla “A” di Agricoltura sostenibile alla “Z” di Zero fame, affrontando, lettera-per-lettera, tutti gli argomenti chiave, dalle disuguaglianze alla parità di genere, dalla xenofobia al junk food, dall’economia circolare al contrasto alla povertà. I cambiamenti climatici sono affrontati sotto i profili dell’impatto sulla biodiversità e produttività degli ecosistemi terrestri e marini, dell’approvvigionamento energetico, delle possibilità di contrasto e dell’evoluzione del quadro politico internazionale.

Particolare attenzione è pure posta alla corretta alimentazione, agli obiettivi di benessere e salute e, più in generale, della qualità della vita. La sostenibilità ha bisogno di cultura per trasformarsi in azione concreta e il volume potrebbe rappresentare una sorta di manuale (“cassetta per gli attrezzi” l’ha definita il Rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella nella presentazione) per consentire ai ragazzi (ma non solo a loro) di confrontarsi in maniera consapevole con le fake news che infestano ogni giorno i social media e costruire un futuro migliore.

Per scaricare gratuitamente il volume in formato pdf: http://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/autori-vari/alfabeto-dello-sviluppo-sostenibile-e-dei-cambiamenti-climatici-978-883339-4923-575757.html

di Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat)