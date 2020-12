Appuntamento online il 18 dicembre

Economia ambientale, torna il workshop annuale del centro di ricerca Seeds

[11 Dicembre 2020]

Il centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies), diretto dall’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – storica firma del nostro think tank, Ecoquadro – non rinuncia al suo workshop annuale neanche di fronte alla pandemia: l’appuntamento si sposta però online, il 18 dicembre.

Un appuntamento irrinunciabile tanto più che quest’anno, l’ottavo dalla nascita del centro di ricerca, che nel frattempo ha continuato ad ampliarsi: dopo le Università di Ferrara, Bologna, Roma Tre, Tor Vergata e Cattolica del Sacro cuore, adesso anche le Università di Siena, di Udine e Urbino Carlo Bo si sono unite al progetto – portando le competenze di Simone Borghesi, Antonio Massarutto, Giovanni Marin e dei rispettivi team di ricerca – e presto nuovi ingressi verranno ufficializzati.

Il workshop offre dunque l’occasione per celebrare l’ampliamento di Seeds, e soprattutto per esplorare le ultime frontiere di ricerca sullo sviluppo sostenibile: da sempre la mission del centro ruota attorno all’analisi e la ricerca scientifica nell’ambito dell’economia delle risorse naturali e dell’ambiente e lo studio della dinamica dei sistemi economico-ambientali, cioè l’economia e la politica applicati ai temi del cambiamento climatico e dell’innovazione.

Per partecipare è necessario collegarsi alle Virtual Room di Google Meet indicate nel programma, disponibile qui: http://www.unife.it/it/eventi/2020/dicembre/full-programme-seeds-annual-workshop.pdf