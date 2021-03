Economia circolare e innovazione: Seeds, Cercis e Unife insieme per un nuovo ciclo di webinar

Il 10 marzo il primo appuntamento, gratuito. Protagonista il direttore generale Ispra, Alessandro Bratti

[4 Marzo 2021]

Teoricamente economia circolare e innovazione non sono mai stati così vicini nelle istituzioni di governo del nostro Paese, con il neonato ministero della Transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani, ma la cautela è d’obbligo perché la prova dei fatti ancora non c’è stata.

Di certo però le basi teoriche e gli indirizzi di policy per portare avanti questo connubio con pragmatismo e sostenibilità in Italia non mancano, e per fare il punto sulle conoscenze acquisite in materia è in partenza una preziosa occasione targata Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies), Cercis (Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi) e dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara.

I tre soggetti stanno avviando infatti un nuovo ciclo di seminari che si snoderà attraverso 4 webinar, gratuiti; un bis che arriva dopo il successo maturato negli ultimi mesi nel corso di un’iniziativa analoga.

La partenza è fissata per mercoledì 10 marzo alle 11, quando prenderà il via il webinar Economia circolare e innovazione verso il green deal. Chair del seminario sarà l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti, storica firma del nostro think tank Ecoquadro, e insieme a lui interverranno Alessandro Bratti (direttore generale di Ispra), mentre per Seeds e Università di Ferrara gli interventi saranno affidati a Emy Zecca – recentemente intervenuta sulle nostre pagine – e Davide Antonioli.

L’intervento di Bratti si concentrerà sulle Strategie e politiche in Italia e in Europa, mentre Zecca illustrerà L’innovazione nella prospettiva circolare e Antonioli la Prima rilevazione sull’innovazione circolare nelle imprese manifatturiere italiane.

Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi entro le 18 del 9 marzo, compilando questo form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_lfj5h_lQUm5OWG-S9o7XCz3SDKn36futnj91Vk2bewvy0Q/viewform?usp=pp_url. Il link per accedere al webinar sarà inviato alle persone che si registreranno.