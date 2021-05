Economia circolare per la transizione ecologica, nel workshop internazionale Cercis in bloom

Ecco il programma dell’appuntamento organizzato dal centro di ricerca interuniversitario Seeds insieme al Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi dell'Università di Ferrara

[6 Maggio 2021]

Inizialmente previsto per il 22 aprile, sul workshop internazionale Cercis in bloom – Circular economy and transition il sipario – virtuale – si aprirà invece lunedì 10 maggio, per ospitare un dibattito di alto livello sul ruolo che l’economia circolare è in grado di esercitare per supportare la transizione ecologica delle nostre società.

Il workshop Cercis in bloom – Circular economy and transition – cui sarà possibile partecipare da remoto, vista la pandemia in corso – punta infatti a stimolare il dibattito in corso sull’attuazione delle strategie di economia circolare da diverse prospettive: sarà indagato in particolare il ruolo dei diversi livelli di governo, quello della finanza sostenibile e il rapporto tra innovazione ed estrazione di combustibili fossili.

Protagonisti del dibattito saranno gli economisti dell’Università di Ferrara Massimiliano Mazzanti e Laura Ramaciotti, insieme ad ospiti illustri: Oriana Romano (Ocse), Silvia Grandi (Università di Bologna) e Will McDowall (University College London).

Chiunque sia interessato ad assistere al workshop potrà farlo, gratuitamente, registrandosi all’evento entro le 18 del 9 maggio tramite il seguente form: https://forms.gle/5bLtoHPCYbWxZp8A9