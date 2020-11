La partecipazione al progetto è completamente gratuita

Educazione ambientale nella Toscana del sud, neanche la pandemia ferma Ri-creazione

Masi (Sei Toscana): «L’emergenza non può pregiudicare il diritto all’istruzione, che per quanto ci riguarda si declina nel diritto all’educazione ambientale necessaria per la formazione di giovani cittadini consapevoli»

[19 Novembre 2020]

Cambia il format a causa della crisi sanitaria in corso, ma la portata del progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana nei 104 Comuni dell’Ato sud resta la stessa: per il sesto anno consecutivo Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno – che finora ha visto la partecipazione di 40mila studenti – torna ad esplorare i capisaldi dell’economia circolare con una formazione di qualità, garantendo al contempo la massima sicurezza per alunni e corpo docente.

«Ri-creazione è un progetto in cui crediamo e investiamo molto – spiega il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – La condizione di emergenza attuale non può avere l’effetto di pregiudicare il diritto all’istruzione che, per quanto ci riguarda si declina nel diritto all’educazione ambientale necessaria per la formazione di giovani cittadini consapevoli e in grado di affrontare con i necessari strumenti di conoscenza le sfide del nostro tempo».

Come negli anni scorsi, la partecipazione al progetto è completamente gratuita. I sei percorsi educativi disponibili, utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali e per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola, sono rivolti ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le classi iscritte riceveranno le credenziali d’accesso alla piattaforma didattica www.ri-creazione.it, realizzata per consentire la partecipazione a distanza di studenti e insegnanti. A seconda del percorso didattico scelto, saranno disponibili videolezioni, videolaboratori, schede di approfondimento e materiale di autovalutazione realizzati dagli educatori di Ri-creazione. Tutte le classi iscritte inoltre potranno contare sull’ausilio degli educatori professionali, sia in modalità a distanza che, quando sarà possibile, in presenza.

Gli insegnanti hanno tempo fino al 31 dicembre per compilare il modulo di adesione, già inviato a tutti i dirigenti degli istituti scolastici e agli amministratori dei 104 Comuni dell’Ato Toscana del sud. Inoltre, è possibile iscriversi direttamente online dal sito ww.ri-creazione.it.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile inviare una mail a scuola@seitoscana.it.