Ferrara, Festival della sostenibilità ambientale: domani il primo webinar Cercis-Seeds

[7 Giugno 2021]

Parliamo di economia circolare: l’Europa ha deciso di cambiare rotta e noi siamo i protagonisti di questa transizione ambientale, economica e sociale. Essere informati, conoscere i punti chiave di questo passaggio di consegne è fondamentale per riuscire nell’ardua impresa di creare, passo dopo passo, un mondo migliore per noi ma soprattutto per le generazioni future.

L’appuntamento dell’8 giugno è uno di quegli eventi a cui bisogna dire “Io c’ero!”: grazie al network sostenuto da Cercis e Seeds il webinar proporrà infatti contributi accademici di alto livello in merito all’economia circolare, cui andranno ad aggiungersi le aziende che grazie alle loro testimonianza permetteranno agli auditor di toccare con mano le realtà del comparto.

Riportiamo di seguito il programma completo del webinar, di seguito invece il link di iscrizione https://bit.ly/FSA-EconomiaCircolare

Programma

Silvia Beccari, Moderatrice, Università di Ferrara, CERCIS

ore 16.00

Introduce Massimiliano Mazzanti, Università di Ferrara, Vice Direttore Dip. di Economia e Management, Direttore Centri di Ricerca CERCIS e SEEDS.

ore 16.10

Relatori

– Alessio D’Amato – UniTorVergata, SEEDS; L’Economia Circolare senza giri di parole

– Antonio Massarutto – UniUD, SEEDS; L’economia circolare come nuovo paradigma per la gestione dei rifiuti: perché va preso sul serio, ma non alla lettera

– Augusto Bianchini – UniBo, SEEDS; Un modello di economia circolare per uno sviluppo sostenibile

– Lucia Dal Negro – DeLab; Economia circolare in contesti di povertà

ore 17.00

Testimonianze

– DeLab – Yasmin Madjitey Green Product Design, KOKONOTM / Uganda

– Cpr System – Lorenzo Soriani, Resp. Com. e Relazioni Soci; Cpr System un caso di successo nella Green Economy

– Too Good To Go – Alessia Chinellato, Area Manager NE e Centro Italia Too Good To Go: l’app contro lo spreco alimentare

– Cyrkl – Simone Grasso – Country Manager; Come trasformare i rifiuti in risorse

– Clara Ambiente – Mirna Schincaglia

– Co.ind – Giulia Toso, Resp. Marketing Div. Toiletries; Nuova vita alla plastica nell’industria cosmetica

di Cecilia Chiarelli, Francesco Nasello, Alessio Luongo