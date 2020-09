Formazione professionale, ancora aperti i bandi G.A.T.E. e T.RI.M.M.ER.

Organizzati da CoSviG in partenariato con altri enti, si tratta di corsi (gratuiti) incentrati sul controllo ambientale e la diagnosi e riparazione di impianti e macchinari

[11 Settembre 2020]

I corsi G.A.T.E. sono relativi alla gestione dei processi di controllo ambientale, all’interno del più ampio progetto GATE “Progettare e gestire il territorio: formare e diffondere sicurezze ambientali e territoriali”.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la certificazione delle competenze AdA/UC 961 “Analisi e monitoraggio ambientale del territorio”.

Le sedi di svolgimento sono Grosseto e Pisa e la nuova scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30/09/2020.

Il corso T.RI.M.M.ER., che avrà come sede di svolgimento la sede CoSviG di Monterotondo Marittimo, invece, ha come focus la “Diagnosi e riparazione di impianti e macchinari” per l’ottenimento, previo superamento dell’esame finale, della certificazione delle competenze “Diagnosi delle anomalie degli impianti e macchinari” (UC 1184) e “Riparazione di guasti su impianti e macchinari” (UC 1199)

In questo caso la data ultima per la presentazione delle domande è fissata al 01/10/2020.

I corsi, organizzati da CoSviG in vario partenariato, sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per l’ammissione all’esame finale per l’ottenimento della certificazione delle competenze è richiesta la partecipazione ad almeno il 70% delle ore totali di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di stage).

Maggiori informazioni al link dei bandi:

a cura di CoSviG