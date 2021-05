Grande successo per l’E-talk di Sienambiente, che adesso lancia l’E-tour

Un progetto di didattica a distanza che permette agli studenti di approcciare l’economia circolare, divertendosi

[20 Maggio 2021]

Oltre 1000 studenti e 50 classi hanno seguito l’E-talk, la trasmissione in diretta realizzata da Sienambiente per parlare di riciclo e educazione ambientale con gli alunni delle scuole medie e primarie della provincia di Siena.

Nel corso della diretta che si è tenuta nei giorni scorsi, gli alunni hanno fatto tante domande all’ospite d’eccezione, il cantautore Lorenzo Baglioni, sia sul suo impegno ambientale che sul suo passato da insegnante, e a Sienambiente, sulla qualità della raccolta differenziata e sulle buone pratiche. A Baglioni, nella chat della piattaforma, gli studenti hanno chiesto: “In quale scuola hai insegnato? Lorenzo, puoi fare anche una canzone sulle tabelline? Ci canti la canzone della tartaruga?”. Queste alcune delle domande per Sienambiente: “Quanto tempo occorre per decomporre una bottiglia di plastica? Che cosa è l’economia circolare? Che cosa è il global worming?”. E-talk è stata anche l’occasione per illustrare la piattaforma digitale E-Tour ideata per far conoscere attraverso video tutorial tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata.

La piattaforma, liberamente consultabile all’indirizzo www.sienambientetour.it, è un viaggio digitale nell’economia circolare e un progetto di didattica a distanza che permette agli studenti e agli insegnanti, di fare un digital tour negli impianti di gestione dei rifiuti e scoprire tante curiosità legate al mondo della sostenibilità guidati dal “rifiutologo” e da 3 simpatici personaggi, veri e propri cartoni animati.