I Verdi europei e italiani danno «pieno sostegno» all’iniziativa FacciamoEco

La nuova componente ecologista del gruppo Misto è stata fondata dai deputati Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti e Alessandro Fusacchia

[10 Marzo 2021]

Diamo pieno sostegno alla componente ecologista appena nata alla Camera dei Deputati, con il simbolo e la cooperazione della nostra famiglia politica e dei Verdi italiani. Per il Partito Verde Europeo, l’Italia è un Paese prioritario da seguire e ci auguriamo di poter portare l’onda verde a tutti i livelli istituzionali.

È molto importante il messaggio che lancia questa componente, che lega l’ecologia all’economia come binomio inscindibile, due facce della stessa medaglia. Abbiamo dimostrato, per esempio negli Stati in cui i Verdi governano in Germania, che un modello di sviluppo diverso e sostenibile è possibile sia da un punto di vista ecologico che economico. Al Parlamento Europeo, abbiamo commissionato uno studio che dimostra come portare l’obiettivo di riduzione delle emissioni dal 55 al 60% entro il 2030 porterebbe una crescita economica dell’1,8% in tutta Europa, creando un milione di posti lavoro, producendo un nuovo modello di sviluppo con particolare attenzione ai gruppi a basso reddito, oggi fortemente penalizzati dalla crisi Covid-19.

C’è tanto greenwashing: i partiti che si descrivono come ecologisti hanno avuto anni per dimostrarlo ma non l’hanno mai fatto. I cittadini devono avere la possibilità di scegliere un’alternativa e quindi è importante creare questo spazio politico allargato anche in Italia, affinché si superi il momento cruciale che stiamo vivendo a livello europeo e che, in assenza di partiti politici credibili, sta producendo purtroppo l’avanzata dell’estrema destra nel continente.

di Vula Tsetsi, membro dell’esecutivo del Partito Verde Europeo