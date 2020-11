Appuntamento il 5/11 alle 14.30

Innovazione e green jobs per la transizione europea verso la sostenibilità

Dal Centro di ricerca interuniversitario Seeds un webinar gratuito per fare il punto della situazione

[3 Novembre 2020]

I green jobs, ovvero i lavori associati a vario titolo alla transizione ecologica, sono già una realtà in crescendo: gli ultimi dati messi in fila da GreenItaly, il report annuale sviluppato da Symbola e Unioncamere, mostrano che sono oltre 3 milioni gli occupati solo nel nostro Paese, con oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green.

La crisi economica legata alla pandemia sta colpendo duro anche qui, ma le imprese verdi e quelle digitali si mostrano più resilienti della media: le imprese eco-investitrici orientate al 4.0 nel 2020 hanno visto un incremento di fatturato nel 20% dei casi, quota più elevata del citato 16% del totale delle imprese green e più che doppia rispetto al 9% delle imprese non green.

Per capire su quali pilastri si sta muovendo la transizione ecologica in tutta Europa, con un’attenzione particolare a innovazione e lavori verdi, un appuntamento centrale è quello che il Centro di ricerca interuniversitario Seeds ha in programma online – gratuitamente fruibile da chiunque, previa registrazione – giovedì 5 novembre, dalle 14.30 alle 15.30.

Si tratta del webinar The sustainability transition in Europe. A focus on innovation and green jobs, che fa parte degli appuntamenti legati al rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological change: an exploration of implications for fiscal and financial strategies, curato non a caso dai ricercatori di Seeds.

Durante il webinar, che vede l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti nel ruolo di chair, interverranno due co-autori del report Nicolò Barbieri (Università di Ferrara e Seeds) e Giovanni Marin (Università di Urbino Carlo Bo e Seeds), insieme a Stefan Speck della Eea.

Gli interessati a partecipare al webinar sono caldamente invitati a registrarsi entro le 18 di domani 4 novembre, mandando un’email all’indirizzo sustainability.transition.eea@gmail.com, dal quale riceveranno un link per accedere al webinar.