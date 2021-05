L’appuntamento online (e gratuito) il 24 e 25 maggio

La transizione dell’Africa verso la sostenibilità al centro di un workshop Seeds-Cercis

Dalla crisi climatica e i conflitti, all’innovazione per l’agricoltura sostenibile e la rivoluzione energetica

[11 Maggio 2021]

Se il secolo scorso è stato dominato dall’Occidente, in quello che stiamo vivendo gli equilibri di potere si stanno spostando sempre più ad est – trainati dalla Cina – e presto l’ago della bilancia punterà anche a sud: fosse anche solo per fattori demografici, l’Africa è chiamata a recuperare nel corso dei prossimi decenni un ruolo di primo piano nello scacchiere globale.

E il Continente nero dovrà presto diventare verde, con un salto tecnologico e culturale che non ripeta gli errori di cui noi occidentali siamo stati i primi fautori. Quali sono dunque le prospettive in campo? Una preziosa occasione per fare il punto della situazione arriva con il workshop Africa in the Sustainability transition: behavioral change and political economy perspectives, organizzato dal centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) insieme al Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi (Cercis) dell’Università di Ferrara, che si terrà online il 24 e 25 maggio.

Durante le varie sessioni che si alterneranno nella due giorni saranno affrontate alcune delle principali criticità che oggi affliggono Africa, insieme alle possibili strategie per dare gambe allo sviluppo sostenibile nel continente: dall’analisi dei legami che incrociano la crisi climatica in corso con i conflitti armati – con un focus particolare dedicato a scarsità idrica e siccità, temi che riguarderanno sempre più anche la sponda nord del Mediterraneo –, i relatori che interverranno al workshop esploreranno dunque le possibili strade per l’innovazione nell’agricoltura sostenibile come nella transizione energetica.

Per partecipare (gratuitamente) al workshop è sufficiente iscriversi tramite il form disponibile qui: il link d’accesso al webinar verrà inviato agli iscritti tramite email alcuni giorni prima del suo inizio.

Per gli interessati, di seguito riportiamo in allegato il programma completo del workshop.