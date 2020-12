Riceviamo e pubblichiamo

Qualche consiglio per un Natale più sostenibile

[24 Dicembre 2020]

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 sarà un Natale diverso da quelli trascorsi in passato. A Natale, come da tradizione, si producono più rifiuti. Tuttavia bastano pochissimi accorgimenti per attuare delle soluzioni sostenibili in grado di tutelare l’ambiente e rispettare le tradizioni.

Per la decorazione della casa occorre privilegiare luci e luminarie a led, evitando quelle ad incandescenza. Il costo maggioritario delle luci a led può essere ammortizzato nel tempo in quanto hanno una durata maggiore e permettono di risparmiare energia in bolletta (circa il 40%). Inoltre le luci a led sono sicure in quanto evitano il propagarsi di incendi determinato dal surriscaldamento.

Infine un risparmio energetico equivale a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e, conseguentemente, a minori impatti sul clima. Le luci non più utilizzabili devono essere conferite nelle isole ecologiche in quanto rifiuti (RAEE).

Per rendere unico e originale l’albero di Natale si possono usare degli addobbi sostenibili auto-prodotti con materiali provenienti dal riuso e/o con decorazioni commestibili ricavati da frutta e verdura di stagione come, ad esempio, ghirlande di foglie secche, ghiande e rametti dai colori autunnali per il centrotavola, foglie e pigne naturali.

Per la decorazione della tavola si suggerisce di utilizzare come segnaposto dei tappi di sughero, dei dischetti in legno o dei piccoli fogli di cartoncino riciclato, mentre come centrotavola dei barattoli di vetro riciclati e decorati con pigne, ghiande, foglie o rametti.

Sarebbe opportuno non utilizzare il muschio, l’agrifoglio, il vischio, le felci e i vari fiori invernali.

Per i menù delle feste occorre:

evitare di utilizzare piatti o bicchieri di plastica; privilegiare per il monouso i prodotti biodegradabili, compostabili o in bioplastica, carta, bambù, ecc; preferire i prodotti di stagione, locali e/o a Km zero; scegliere prodotti alla spina; favorire l’acqua in caraffa o in bottiglia di vetro; calcolare le porzioni in modo da evitare gli sprechi alimentari; pianificare il menù e controllare la scadenza degli alimenti acquistati; riutilizzare gli avanzi di cibo.

Per aggiungere un tocco speciale ai vostri regali rendendoli eco-sostenibili occorre privilegiare, come materiali per l’incarto, giornali, spartiti musicali, fumetti, tessuti o carta riciclata. Una volta scartato il regalo occorre ridurre il volume del suo imballaggio.

A Natale generalmente si regalano nuove apparecchiature elettroniche. I vecchi computer, telefoni, tablet, smartwatch e televisori possono essere riutilizzati (ceduti in regalo, venduti privatamente e presso i mercatini dell’usato) o, secondariamente, divengono dei rifiuti e devono essere conferiti in isole ecologiche o nei negozi di elettrodomestici adibiti allo smaltimento.

Per un migliore risparmio energetico si consiglia di attivare la lavastoviglie solo a carico pieno; regolare la temperatura delle stanze e della casa in base al numero di persone presenti; garantire il ricambio d’aria aprendo le finestre e di assicurare l’accensione delle luci solo nelle stanze dove si intende soggiornare.

di Ilaria Falconi*

*Tecnologo di ricerca III liv CREA presso il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo), Consigliere Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio