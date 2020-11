Quali modelli per la transizione ecologica europea?

Dal centro di ricerca Seeds un nuovo webinar (gratuito) online il 30 di novembre

[24 Novembre 2020]

Il Centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) ha lanciato per il 30 novembre un nuovo webinar che ruota attorno al rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological change: an exploration of implications for fiscal and financial strategies, curato non a caso dai ricercatori di Seeds.

Dopo l’appuntamento del 5 novembre, focalizzato sulle tematiche dei green jobs, questo nuovo webinar – gratuito e accessibile a tutti, previa registrazione – è dedicato al tema The sustainability transition in Europe. Modelling the Transition. Questo il programma:

Speakers

Andrea Bassi (Founder and CEO, KnowlEdge Srl)

Using a systems approach to identify the dynamics triggered by macrotrends in the eu

Valeria Costantini (Roma Tre University and SEEDS)

A dynamic cge model for jointly accounting ageing population, automation and environmental tax reform. European union as a case study

Discussant

Roberto Zoboli (Catholic University of Milan and SEEDS)

Chair

Alessio D’Amato (University of Rome “Tor Vergata” and SEEDS)

Gli interessati a partecipare al webinar sono caldamente invitati a registrarsi entro le 18 di domenica 29 novembre, mandando un’email all’indirizzo sustainability.transition.eea@gmail.com, dal quale riceveranno un link per accedere al webinar.