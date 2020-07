Servizi pubblici, quale ruolo per le utility toscane per una ripresa (sostenibile) post-Covid?

L’8 luglio un confronto pubblico online con Cispel Toscana, Camera di Commercio di Pisa, il portavoce ASviS Enrico Giovannini, il direttore di Ispra Alessandro Bratti e il consigliere economico della rappresentanza in Italia della Commissione Ue Adelaide Mozzi

[2 Luglio 2020]

Anche nel bel mezzo della crisi sanitaria i servizi pubblici hanno dimostrato tutta la loro essenzialità, garantendo acqua pulita, energia e gestione rifiuti ai cittadini e alle imprese in difficoltà, ma il loro ruolo sarà altrettanto importante per uscire dalle secche economiche in cui la pandemia ha trascinato il Paese.

La proposta che Confservizi ha avanzato al premier Conte durante gli Stati generali parla di investimenti pari a 60 miliardi di euro nei servizi pubblici essenziali, da liberare a costo zero per le casse pubbliche nell’arco di cinque anni: una spinta da 400mila nuovi posti di lavoro. Questo a livello nazionale. E in Toscana?

Per fare il punto della situazione Confservizi Cispel Toscana e Camera di Commercio di Pisa, con il contributo di Regione Toscana, organizzano il convegno pubblico Utilities toscane e sviluppo sostenibile – La proposta delle aziende di servizio pubblico locale per investimenti verdi, lotta al cambiamento climatico, economia circolare, che si terrà in modalità videoconferenza su Zoom il giorno mercoledì 8 luglio dalle 10.30 alle 12.30.

Dopo i saluti di Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa, starà al presidente di Cispel Toscana Alfredo De Girolamo illustrare la proposta delle aziende toscane al prossimo governo regionale, mentre il direttore di Cispel Andrea Sbandati fornirà un focus sui progetti di sostenibilità delle utility toscane. A seguire una tavola rotonda con le aziende di servizio pubblico, una prospettiva sull’impiego dei Fondi europei 2021-2027 affidata ad Adelaide Mozzi – consigliere economico della rappresentanza in Italia della Commissione Ue – e una sul ruolo delle agenzie ambientali con protagonista il direttore generale Ispra Alessandro Bratti. Le conclusioni del dibattito saranno invece affidate a Enrico Giovanni, già presidente Istat e ministro del Lavoro, oggi portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) e membro del comitato di esperti della cabina di regia Benessere Italia.

Per ragioni organizzative, quanti sono interessati a partecipare al convegno dovranno dare conferma di partecipazione entro lunedì 6 luglio alla mail nbagnoli@confservizitoscana.it.

Per ulteriori informazioni: http://www.confservizitoscana.it/news/save-the-date-utilities-toscane-e-sviluppo-sostenibile-8-luglio-2020