Terre de Femmes, il premio che celebra le donne e il Pianeta

[4 Settembre 2020]

Manca ancora poco tempo per candidarsi: il 15 settembre chiude il bando dedicato a Terre de Femmes, una premio della Fondazione Yves Rocher, sostenuta da sempre dal brand francese di cosmetica vegetale Yves Rocher, nato oltre 18 anni fa per celebrare la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità.

Quest’anno l’iniziativa è alla sua quinta edizione italiana e, nel corso degli anni, ha premiato nel territorio nazionale 9 eroine di sostenibilità e nel mondo più di 450. Il premio Terre de Femmes, perfetto coronamento della filosofia del brand che da sempre mette la tutela dell’ambiente al primo posto, ad oggi ha donato più di 2 milioni di euro per progetti realizzati in 50 Paesi differenti in tutto il mondo.

Chi può partecipare?

Riforestazione, verde urbano, riciclo, preservazione della biodiversità o sensibilizzazione della società…progetti più modesti o su larga scala che, indipendentemente da ciò, donano nuova speranza. Questi sono i progetti che la Fondazione decide di premiare ogni anno:rappresentano ognuno una risposta a tutte le sfide di domani e partecipano alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente e la biodiversità globale.

Chi può partecipare al premio? Qualsiasi donna maggiorenne italiana che collabori in un progetto, anche con il supporto di Associazioni o ONG, dedicato alla preservazione del Pianeta e alla salvaguardia della biodiversità! Le ultime vincitrici? Martina Panisi, giovane biologa, che lavora quotidianamente con la popolazione dell’isola Sao Tomé per preservare la lumaca gigante, unica nella sua specie. Oppure Emanuela Saporito, impegnata a creare orti sociali sui tetti urbani di edifici abbandonati della città di Torino, e ancora Marina Massaro con il suo centro di riciclo e riuso creativo RecuperARTI dedicato ai più piccoli.

La Fondazione Yves Rocher ci tiene a supportare chiunque, in piccolo o on grande, si impegni davvero a fare la differenza!

La prossima vincitrice potresti essere tu!

Anche quest’anno, difficile su tutti i punti di vista, i premi a disposizione saranno tre con la convinzione di poter fare davvero la differenza per un’attività anche solo agli inizi: € 10.000 per il primo posto, € 5.000 per il secondo, € 3.000 per il terzo. Inoltre, la vincitrice italiana del primo premio avrà l’opportunità di partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al Gran Premio Terre de Femmes insieme alle vincitrici di tutte le altre nazioni coinvolte: in palio c’è un ulteriore premio di € 10.000. Per incrementare le opportunità e riconoscere il valore di sempre più donne, quest’anno l’opportunità sarà offerta anche a tutte le vincitrici delle edizioni passate che potranno nuovamente candidarsi.

Per candidarsi la procedura è semplicissima: basta compilare la scheda di candidatura e il dossier, scaricabili dal sito Yves Rocher, e inviarli a terredefemmes.italia@fondationyvesrocher.org.

Le candidature saranno esaminate da una giuria di esperti, che decreterà le vincitrici e le premierà nel corso della Cerimonia Nazionale a dicembre 2020.

Hai tempo fino al 15 settembre!

(Publiredazionale)