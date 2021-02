Torna il premio giornalistico Anev “Energia del vento”

«L’importanza di una comunicazione adeguata è ancora più centrale oggi con l’adozione del Pnrr, che dovrà necessariamente porre le energie verdi al centro del rilancio del Paese»

[12 Febbraio 2021]

È dedicata a Giuseppe Pasqualicchio, fondatore della Lucky Wind e tra i primi ad investire nel settore eolico in Italia, la nona edizione del premio giornalistico “Energia del vento”, lanciato come ogni anno da Anev per premiare le opere giornalistiche migliori in tema di energia eolica e sostenibilità.

«Obiettivo del concorso – dettagliano dall’Associazione nazionale energia del vento, che nel 2017 ha scelto di premiare il lavoro di greenreport – è quello di premiare i giornalisti che si sono occupati di energia eolica, realizzando servizi che si sono particolarmente distinti per il valore scientifico, culturale e sociale, evidenziando la valenza ambientale della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in funzione del risparmio energetico, della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. L’importanza di una comunicazione adeguata e comprovata è ancora più centrale oggi con l’adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che dovrà necessariamente porre le energie verdi al centro del rilancio del Paese».

Tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti, che si sono occupati di energia rinnovabile ed in particolare di eolico, su carta stampata, web, radio e tv e senza distinzione di categoria per gli “under 30”, tra il 1 novembre 2020 e il 1 ottobre 2021, sono invitati a partecipare. I premi saranno attribuiti dalla Giuria, costituita da esperti di comunicazione e di energia, ai servizi giornalistici più meritevoli. Ai cinque premiati verrà conferita una targa e al migliore di essi anche un premio in denaro.

Per partecipare: https://www.anev.org/wp-content/uploads/2021/02/bando2021.pdf