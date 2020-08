Riceviamo e pubblichiamo

Un confronto, non un interrogatorio sull’ambiente

[28 Agosto 2020]

Il prossimo 4 settembre alle 17 alla Leopolda vorremmo discutere con i rappresentati delle liste elettorali e i loro candidati.

Il dibattito è stato promosso da un gruppo di amici che a questi problemi ha dedicato parte importante del suo impegno politico e culturale. Con un intento preciso; capire quali sono i programmi e gli obiettivi elettorali e di governo su un tema molto importante ma finora abbandonato alle polemiche e sovente agli insulti.

Noi vorremmo chiedere con precise domande cosa vogliono fare liste e candidatiti in riferimento a vicende che per il nostro territorio non solo regionale hanno un ruolo di grande interesse.