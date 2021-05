Dona la spesa, la grande raccolta alimentare di Unicoop Tirreno raggiunge quota 56 tonnellate

Si tratta di cibo ma anche prodotti per l’igiene personale e la casa, che saranno distribuiti alle persone in difficoltà oltre che a mense, case famiglia ed empori della solidarietà

[18 Maggio 2021]

Una busta di latte, un pacco di riso, un tubetto di dentifricio. Basta poco per aiutare persone e famiglie che stanno vivendo un disagio economico e social, accentuato dalla crisi Covid-19: per questo sabato 15 maggio 95 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria sono tornati a mettere in campo “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 13° anno ha coinvolto soci e dipendenti Coop e 120 tra onlus e associazioni locali. Con risultati di grande rilievo.

Sono infatti circa 56 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte – un dato analogo a quello del 2020 – e consegnate alle associazioni territoriali che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

L’iniziativa si unisce alle raccolte organizzate dalla Cooperativa durante l’emergenza Covid, tra cui i “Carrelli sospesi” (carrelli posizionati all’ingresso dei punti vendita, dove è possibile lasciare i prodotti) e le collette dedicate agli amici animali.