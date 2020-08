La Guardia Costiera contro i furbetti dell’ombrellone. Blitz sulle spiagge toscane, sequestrati centinaio di ombrelloni, sdraio, lettini, gazebo

Mare Sicuro 2020: obbiettivo sicurezza, ambiente, contrasto al noleggio abusivo di unità da diporto, spiagge libere

[11 Agosto 2020]

Entra nel vivo “Mare Sicuro 2020”, un’operazione complessa e coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima di Livorno che sottolinea: «Mentre vanno avanti, quotidianamente, su tutto il litorale toscano, le ordinarie attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, dei bagnanti, di tutela dell’ambiente marino e contro le forme di utilizzo abusivo delle imbarcazioni da diporto per attività di noleggio o trasporto passeggeri, in vista del ferragosto e del prevedibile affollamento delle spiagge, l’attenzione della Guardia Costiera si concentra su specifiche operazioni volte a garantire il libero accesso agli arenili e la possibilità per tutti di fruire delle spiagge pubbliche. E’ stato cosi dato il via ad una serie di interventi sul litorale che in pochi giorni hanno permesso di sgomberare ampi tratti di spiaggia libera da centinaia di attrezzatture (ombrelloni, sdraio, lettini, gazebi ed altro) che venivano lasciate, sul posto, per giorni, ad occupare gli spazi pubblici».

La Guardia Costiera si riferisce in particolare a tre operazioni realizzate in pochi giorni, l’ultima delle quali stamattina a Cecina in collaborazione con la Polizia Municipale su un tratto di spiaggia di ben 5 km compreso tra Vada, Mazzanta e Cecina, che ha portato alla rimozione di circa un centinaio di ombrelloni, sdraio, lettini, gazebo, lasciati in spiaggia – apparecchiati come si dice – a occupare i posti migliori per il giorno successivo. Sono state individuate e sanzionate 7 persone per violazione delle ordinanze balneari emanate dai Comuni costieri.

Un blitz simile, ma con numeri ancora più elevati, è stato realizzato, in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Orbetello, dalla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano sul tratto di litorale di fronte alla via Aurelia e alle Saline. «Anche in questo caso – spiega la Direzione Marittima – in due distinte operazioni si è proceduto al controllo di circa 4 km di litorale e sono state oltre 700 le attrezzature da spiaggia rinvenute e sequestrate poiché lasciate incustodite ed al fine di occupare tratti di arenile libero».

L’Ammiraglio Tarzia, Direttore marittimo della Toscana, evidenzia che «Queste operazioni vengono compiute in adesione a quanto disposto a livello nazionale dalle direttive ministeriali emanate ad inizio stagione in materia di controlli sulle spiagge e in mare –– e hanno consentito di restituire al pubblico uso ampi tratti di spiaggia libera che risultavano di fatto abusivamente occupati da ombrelloni, lettini e sdraio lasciati appositamente oltre gli orari consentiti o collocati senza alcun titolo concessorio e/o autorizzativo. Questo tipo di vigilanza proseguirà anche nei prossimi giorni in vista del periodo più affollato per le spiagge toscane, in cui è importante garantire il diritto di ognuno ad usufruire degli spazi a destinazione pubblica».

L’invito della Guardia Costiera toscana per il prossimo ferragosto è quindi quello «verso un comportamento responsabile da parte di tutti coloro che affolleranno le spiagge e il mare della nostra regione, affinché tutti possano godere di un sereno periodo di vacanza».