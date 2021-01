Disastro della strada di Rimercojo. Tanelli: una barbarie

Occorre un vincolo storico-archeologico su tutti i basolati delle antiche vie elbane

[25 Gennaio 2021]

Quanto è avvenuto al basolato dell’ antica via del Rimercojo è un inconcepibile scempio al patrimonio culturale ed ambientale dell’Elba.

Tanto più grave in quanto fatto nel corso di interventi pubblici.

Naturale richiedere, come fatto da Legambiente e Italia Nostra, l’immediato blocco dei lavori condotti con queste tecniche devastanti, il ripristino dei luoghi al meglio della loro storia e il proseguo dei lavori con i metodi scientifici descritti dall’ Arch. Ferruzzi.

Cogliamo almeno, dalla barbarie del Rimercojo ( una barbarie annunciata da tempo visto il degrado dei luoghi), l’ opportunità per promuovere da subito le procedure per porre e/o ribadire, un vincolo storico-archeologico su tutti i basolati delle antiche vie elbane, dentro e fuori Parco.

Abbiamo già tanti cinghiali a quattro zampe che di quelli a due ne facciamo volentieri di meno!

di Beppe Tanelli