Alia punta sull’ammodernamento del polo impiantistico di Casa Sartori

A Montespertoli investimenti da 30 milioni di euro, in arrivo un nuovo biodigestore

Permetterà di gestire 160mila ton/anno di rifiuti organici della raccolta differenziata, per ottenere 25mila ton di compost e 11 milioni di metri cubi di biometano

[27 Ottobre 2020]

di

Luca Aterini

Il polo impiantistico di Casa Sartori, a Montespertoli, accoglierà presto un nuovo impianto di biodigestione anaerobica: Alia – il gestore unico dei servizi di igiene urbana nell’Ato Toscana centro – ha annunciato investimenti da circa 30 milioni di euro che permetteranno la produzione di biocarburante, l’efficientamento dell’attuale impianto e dunque miglioramenti nella produzione di compost. Proprio in questi giorni è partita la cantierizzazione per la realizzazione della nuova sezione di digestione anaerobica, che sarà completata nel 2022.

«Questo sviluppo permetterà ad Alia – dichiarano dalla società – di avere autosufficienza per il recupero della frazione organica, anche in previsione delle trasformazioni dei servizi di raccolta nei comuni gestiti».

Ad oggi l’organico rappresenta infatti sia la frazione più pesante della raccolta differenziata (il 40,2% in peso, pari a oltre 514mila tonnellate/anno), sia una delle più critiche da gestire. Tanto che la Toscana nell’ultimo anno censito (2018) ha esportato 156.000 tonnellate di frazione organica differenziata fuori regione per mancanza di impianti, con ricadute ambientali e in bolletta Tari non indifferenti.

Al 2018 sono attivi 16 impianti di compostaggio sul territorio regionale, mentre i più moderni biodigestori sono carenti anche se presto potrebbe esserci affollamento: oltre all’impianto appena annunciato per Montespertoli, Alia ne ha in programma un altro – in tandem con la Belvedere – a Peccioli, e gli altri gestori non stanno a guardare. A Pontedera il biodigestore Geofor è quasi pronto e altri impianti sono già in programma a Rosignano Marittimo (Scapigliato) e a Livorno (Aamps), mentre a Monterotondo Marittimo (Acea) il taglio del nastro c’è già stato un anno fa. Un contesto assai mutevole dunque, dove l’atteso Prb (Piano regionale rifiuti e bonifiche) della Regione sarà chiamato a fare ordine.

Nel frattempo da Alia spiegano che nel nuovo polo di Casa Sartori, il «più grande d’Italia per questa tecnologia», attraverso il processo di digestione anaerobica sarà possibile ottenere ogni anno dalle 160.000 t. di rifiuti organici entranti nell’impianto 25.000 t. di compost e 11 milioni di metri cubi di biometano (con un potenziale energetico di 100 milioni di kWh/anno) che verranno impiegati anche per alimentare il parco mezzi usato da Alia per l’igiene urbana.

Il biocarburante prodotto da fonte rinnovabile (una volta bruciato il biometano da rifiuti organici, al contrario del suo corrispettivo di provenienza fossile, produrrà CO2 neutra dal punto di vista delle emissioni climalteranti) potrà essere utilizzato direttamente per autotrazione come combustibile e immesso in rete gas nazionale.

Tutto il processo di digestione anaerobica avverrà al chiuso, in ambiente sigillato – è infatti in carenza di ossigeno che la sostanza organica viene trasformata in biogas – e quindi «senza produrre emissioni in atmosfera». Il materiale “digestato” prodotto durante la fase anaerobica, miscelato con sfalci e potature, verrà avviato alla fase di compostaggio per dare vita al compost.

In attesa che l’impianto sia pronto, c’è da fare i conti con alcuni piccoli disagi portati dalla fase di cantierizzazione: Ala al proposito ricorda ai cittadini che al fine di ridurre i rischi di interferenza tra i lavori e il conferimento dei rifiuti all’ecocentro, l’accesso al Polo è esclusivamente dalla viabilità a valle, con ingresso da via Valdorme e via Coeli Aula, e che sono variati gli orari di apertura al pubblico (martedì-venerdì: 13.00 – 19.00 su appuntamento; sabato 07.00 – 19.00 accesso libero).